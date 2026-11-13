Adrian Mutu, acord spontan cu Federația Română de Fotbal! Fostul internațional va fi selecționer

Adrian Mutu se pregătește pentru o nouă aventură la nivelul echipei naționale, după o perioadă în care a stat departe de antrenorat.

Adrian Mutu Foto: Facebook

În vârstă de 47 de ani, fostul internațional ar fi ajuns la o înțelegere cu Federația Română de Fotbal pentru a reveni la conducerea reprezentativei U21, conform iamsport.ro.

Revenirea „Briliantului” nu se va produce însă imediat

Mutu are în plan o participare la emisiunea Survivor, astfel că instalarea sa oficială în funcția de selecționer va fi amânată până la încheierea experienței televizate și întoarcerea în România. În funcție de parcursul său în competiție, numirea ar putea avea loc abia în vara anului viitor.

Dacă mutarea se va concretiza, tehnicianul va începe al doilea mandat pe banca naționalei de tineret. Prima experiență a avut loc între ianuarie 2020 și aprilie 2021, perioadă în care a condus România la Campionatul European din 2021. Tricolorii au încheiat faza grupelor fără înfrângere, după victoria cu Ungaria și remizele înregistrate împotriva Olandei și Germaniei. Cu toate acestea, reprezentativa pregătită de Mutu nu a obținut calificarea în faza următoare, golaverajul fiind cel care a făcut diferența.

Petrolul Ploiești, ultima echipă pregătită de Adi Mutu

Ultima experiență a fostului atacant ca antrenor s-a consumat la Petrolul Ploiești, unde a activat în intervalul 31 decembrie 2024 – 17 martie 2025. Despărțirea de formația prahoveană l-a lăsat fără angajament, iar acum Mutu ar putea reveni în circuit printr-un proiect pe care îl cunoaște deja.

De-a lungul carierei de antrenor, fostul internațional a mai trecut pe la FC Voluntari, Al-Wahda Reserve, FCU Craiova, Rapid București, Neftchi Baku și CFR Cluj, înainte de experiența de la Petrolul. O eventuală revenire la U21 ar reprezenta, astfel, o nouă oportunitate pentru Mutu de a lucra la nivelul unei reprezentative naționale.