Acuze grave despre un meci cu Viitorul lui Hagi: Adversarii ar fi jucat la pariuri VIDEO

Fotbalul românesc reprezintă, din păcate, un mediu toxic. Și, ce vedem noi, reprezintă doar vârful aisberg-ului. Pentru că ce se întâmplă în culise, de obicei, rămâne acolo. Și iese la suprafață, în cazuri izolate, după foarte mulți ani. Un exemplu e interviul acordat, astăzi, de Claudiu Voiculeț pentru jurnalistul Costin Ștucan, în cadrul GSP Live.

Voiculeț, ajuns acum la 37 de ani, a evoluat, de-a lungul carierei, la echipe precum FCM Târgoviște, Farul Constanța, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii, CFR Cluj și Târgu Mureș. Un mijlocaș foarte apreciat, când era mai tânăr, Voiculeț a ajuns, pe final de carieră, la Târgu Mureș, o echipă muribundă. Ce a trăit aici l-a scârbit, el simțind că echipa a fost implicată în mai multe meciuri aranjate pentru pariuri! Inclusiv unul cu Viitorul lui Hagi.

Partida respectivă s-a disputat pe data de 2 mai 2016, în penultima etapă din play-off. Și s-a încheiat cu victoria categorică a Viitorului, scor 6-1, într-o confruntare în care Ianis Hagi a punctat de două ori pentru formația din Ovidiu. Voiculeț, titular atunci în echipa pregătită de George Ciorceri, a fost schimbat, în minutul 57, la scorul de 4-1 pentru Viitorul. Acum, la GSP Live, fostul mijlocaș a dezvăluit că a cerut să fie scos, dezgustat de ce vedea pe teren.

Ce a povestit Claudiu Voiculeț?

*Eu știu foarte multe, dar din păcate asta a fost… Am plecat de la Târgoviște, am prins opt meciuri în liga a doua. Se desființau, m-au promovat la prima echipă. Au fost opt meciuri…mna….(sugerează că au fost aranjate) opt meciuri.

*Dacă vrei să-i vezi care sunt (n.r. - blatiști), e foarte simplu să-i vezi. Dacă poate cineva să spună despre mine că am făcut… Am curaj să bag mâna în foc că eu nu am făcut niciodată.

*Am vrut să ies la pauză la meciul ăsta (n.r. – Viitorul – Târgu Mureș, scor 6-1). Și am ieșit în minutul…nu mai știu (n.r. - Voiculeț a ieșit în minutul 57). Am mers cu echipa, nu mai știu cine era antrenor (n.r. - George Ciorceri). Ăla a fost, da. Suna telefonul cu o seară înainte ca să bage toți la pariuri.

*Asta e, mai sunt și din astea. Dar cred că se întâmplă peste tot. Eu am vrut să nu fiu eu implicat, atât. Restul…că se întâmplă, te enervezi. Am spus-o și atunci, e interviul. Am spus că am venit aici ca la…dacă știam, nu mergeam. Am mai făcut și atâta drum. A fost un moment, dar ca alea au mai fost multe. Singura diferență e că la celelalte am aflat după săptămâni sau luni. Altfel, se vorbește, se știe care, cum, dar asta e viața.

Târgu Mureș s-a desființat

Dezvăluirile lui Voiculeț vin la cinci ani după ce echipa de la Târgu Mureș a și dispărut de pe harta fotbalului românesc. Ultimul meci disputat a fost pe data de 2 iunie 2018, în liga a doua, 0-3 cu SSU Poli Timișoara.

https://www.youtube.com/live/zu7oMOLDIGs?feature=share&t=3954