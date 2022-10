Naționala României, ca-n junglă cu Hagi pe bancă: Dezvăluire șocantă după 21 de ani VIDEO

România a decăzut atât de mult din punct de vedere fotbalistic, încât, astăzi, necalificările naționalei nu prea mai surprind. Din păcate, șirul acestor contraperformanțe a început, în 2001, pe vremea selecționerului Gheorghe Hagi. Atunci, România a prins Slovenia în barajul de calificare pentru Mondialul din 2002. Vorbim despre adversara dorită de toate formațiile europene aflate la baraj, la vremea respectivă.

Doar că, din păcate, „dubla“ respectivă a fost demnă de Dosarele X. Pentru că, în tur, la Ljubljana, slovenii s-au impus cu 2-1, la capătul unui meci în care au marcat un gol printr-un șut-centrare, aproape paralel cu poarta! Apoi, în returul găzduit de Ghencea, scor 1-1, meciul s-a jucat pe un teren mocirlos, după o ploaie torențială care a favorizat echipa vizitatoare.

Acum, la 21 de ani de la acele partide cu Slovenia, apar amănunte șocante despre atmosfera din cadrul lotului. Prezent la emisiunea GSP Live, moderată de jurnalistul Costin Ștucan, Daniel Chiriță a relatat un episod incredibil, cu lux de amănunte, despre o bătaie înaintea meciului tur! Daniel Chiriță, convocat atunci la națională de la Rapid, a fost în lot în ambele confruntări cu Slovenia.

Ce a povestit Daniel Chiriță la GSP Live?

*Nu știe nimeni asta, n-am zis-o până acum, dar înainte de meciul cu Slovenia eram la masă, jucam rummy. Eu, Contra, Roșu și Ganea. Am jucat la Săftica, jucam pe plus. Jucam pe dolari, Ganea avea plus vreo 300-400 de dolari. Făcea: «V-a spart Ganezu’, vă bate Ganezu!».

*Ajungem la Ljubljana pentru meciul tur și ne punem iar la masă. Dorinel Munteanu nu juca, doar stătea și se uita la noi. Ganezu' era mâna mea (n.r. - următorul la rând), jucam să-l «carotez» (n.r. - juca în așa fel încât să piardă). Ajunsese Ganezu’ pe minus. La mâna următoare, Contra a făcut culoare și Ganezu’ pierde. Zice: «Ganezule, te-ai dus la vale!».

*Acum, cum făceam pietrele pe masă, mă trezesc cu un pumn direct aici (n.r. - arată ochiul drept). Buuuf! «Ce faci, mă, mă carotezi?». M-a dat jos, pe spate, și a sărit pe mine, m-a luat la bătaie. S-au băgat băieții, s-a băgat Dorinel: «Bă, ești nebun!? Îl bați?! Ai luat-o razna de la joc?! Hai, să nu facem scandal că e meciul».

*Ochiul meu s-a învinețit. Au venit masorii cu vin să-mi pună pe ochi: «Aoleooo, să nu vadă Gică (n.r. - selecționerul de atunci, Gică Hagi) că-l dă afară pe Ganea!». Mi-au pus șapcă în cap, la ședința tehnică m-au pus să intru ultimul și să stau mai retras. Așa am stat în seara meciului.

*Ganea făcea: «Mă face pe mine puștiul ăsta?! Mă carotează pe mine?!». A venit după aia și a zis că îi pare rău, dar atunci am crezut că mă mănâncă. A dat și a sărit efectiv pe mine.

