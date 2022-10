Ronaldo, descris de românul care a muncit la el: „Niciun pic de respect! Foarte rece“

Lumea celebrităților e plină de oameni cu mai multe fețe. Una pentru viața lor publică, alta pentru momentele în care nu sunt în atenția publicului. Din păcate, de foarte multe ori, comportamentul unui VIP, în viața sa de zi cu zi, dezamăgește profund. În primul rând, pe cei care aveau o altă părere despre omul respectiv, văzându-l la televizor sau în cadrul unor apariții în mass-media. Pe scurt, vedeta amabilă din fața camerelor devine un personaj arogant, când se stinge aparatul de filmat.

Cam așa se pare că stau lucrurile și cu Cristiano Ronaldo (37 de ani). Ce-i drept, în cazul portughezului au tot fost voci care l-au acuzat și în trecut de aroganță. Acum, un român care a avut ocazia de a lucra pentru starul lusitan și-a expus părerea despre acesta, în cadrul emisiunii GSP Live. Marian Spânu, stabilit în Spania din 1992, a fost, astăzi, invitatul jurnalistului Costin Ștucan și a vorbit despre perioada în care a interacționat cu Cristiano Ronaldo. Acesta a evoluat la Real Madrid, între 2009 și 2018.

Ce a spus Marian Spânu despre Cristiano Ronaldo?

*Ronaldo, ca jucător, este foarte mare. Dar are un ego mai mare decât el. Din întâmplare, eu am fost la el în casă. Am fost la el acasă pentru că acum ceva vreme și-a făcut o sală de petrecere. I-am făcut o modificare în garaj, de 10 camere. S-au făcut 10 camere acolo, un bar, o sală de discotecă, undeva la subsol.

*Eu am lucrat cu o firmă din asta de pune rigips. De atunci am zis că trebuie să îi văd partea fotbalistică, pentru că altfel încep să îl urăsc. Era foarte rece, niciun pic de respect. Eu cred că și-a uitat originea, a uitat că a fost sărac odată. Când un om își uită originea, partea umană nu mai există.

*Am fost decepționat. Era o căldură îngrozitoare. Erau 40 și ceva de grade afară. Eu am fost și la alți oameni mai puțin bogați decât Cristiano Ronaldo. Vara, aici se spune că dacă ceri un pahar de apă sunt obligați să îți dea. Eu am fost la oameni care îți puneau lăzi frigorifice pline cu apă, bere, sucuri. El nu a pus acolo nimic. El avea încă o parcelă acolo, lipită de terenul acesta. Trebuia să mergi acolo să dai drumul la un furtun să iasă niște apă, nu rece.

*Mi s-a părut inuman, practic. Acolo erau o căruță de muncitori. Nu a cerut nimeni, dar mi s-a părut normal să pui o mașină de apă, sau un frigider cu apă, sau un frigider în care să poate să își pună omul apa. Eu am stat puțin, cred că două săptămâni, mi-am făcut partea mea.