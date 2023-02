14 ani fără uriașul Marian Cozma: Povestea crimei și ce s-a întâmplat cu ucigașii de etnie rromă

Marian Cozma ar fi avut, astăzi, 41 de ani. Din păcate, fostul pivot de 2,11 metri s-a stins la doar 26 de ani, mai precis pe 8 februarie 2009, fiind ucis, cu sânge rece, într-un club de noapte, la Veszprém (Ungaria). În momentul producerii acestei nenorociri, Marian Cozma juca pentru echipa locală, unde ajunsese, în 2006, după un transfer de la Dinamo București. Și, ca o ironie a sorții, în momentul în care a fost ucis, handbalistul era în discuții cu mai multe cluburi, luând în calcul o plecare de la Veszprém. Din păcate, n-a mai apucat să facă acest pas.

În noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, „Păsărilă“, împreună cu câțiva colegi de echipă, se afla în discoteca „Patriota Lokal“. Motivul adunării? Jucătorii de la Veszprém sărbătoreau nașterea copilului unui jucător. Din păcate, aici avea să se stingă Marian Cozma, iar un eveniment fericit s-a transformat într-o tragedie. Pentru că, la un moment dat, s-a iscat o altercație între Cozma și un grup de trei indivizi de etnie rromă. Unul dintre aceștia s-ar fi enervat, pentru că Marian i-ar fi făcut avansuri iubitei sale.

În bătaia care a urmat, Marian Cozma a fost înjunghiat de mai multe ori. Pe ultimele imagini surprinse cu el de camerele aflate în discotecă se vede cum românul e alergat pe scările din incinta clubului. El a fost înjunghiat de trei ori, în inimă, dar și în rinichi.

La un an după această crimă, unul dintre atacatori, Nemeth Gyozo, a povestit în presa maghiară versiunea sa despre ce s-a întâmplat în discoteca „Patriota Lokal“. Declarațiile sale au fost preluate, la vremea respectivă, de gsp.ro:

*Handbaliştii nu au fost nevinovaţi. A fost o agresivitate reciprocă care a dus la acea bătaie, dorită de ei la fel de mult ca şi noi. Ei sărbătoreau în local şi cînd am apărut noi mi s-a părut că nu le-a convenit. Nu am ştiut că sînt handbalişti, păreau mai degramă nişte mafioţi. Aspectul fizic al lui Marian Cozma părea mai mult al unui mafiot decât al unui sportiv.

*Îmi amintesc exact că în acea seară acel băiat înalt, Marian Cozma, a deranjat mai multă lume cu stilul lui de dans. Se lovea de toată lumea din jurul lui, de vreo două ori s-a împins şi în mine. Era evident că e agresiv! M-a împins inetenţionat pe ringul de dans ca să mă provoace. Am început să ne îmbrîncim şi a început bătaia. Au fost trei-patru băieţi de la noi şi trei de la ei. Ne-am bătut cu bărbaţi adevăraţi, ne-au împărţit câteva palme, le-am simţit, dar nu a fost o problemă că am ripostat şi noi. M-am bucurat că am găsit pe cineva cu care să ne batem.

*Eu, unul, nu l-am înjunghiat pe Cozma. Am văzut că cineva e la pămînt şi altcineva e în genunchi lîngă el. Am crezut că cel de jos e unul de-ai nostri şi atunci am fugit şi l-am lovit cu piciorul în cap pe cel aflat în genunchi. Eu am plecat ultimul de la local, fiindcă nu-l găseam pe prietenul meu, Raffael Sandor.

Atacatorii, eliberați treptat

După ce a fost înjughiat, Marian Cozma a fost transportat la spital, însă medicii nu l-au putut salva. Și colegii săi de echipă, Zarko Sesum și Ivan Pesici, au fost răniți grav în acea seară.

După această crimă, cele mai grele pedepse le-au primit Raffael Sandor și Nemeth Gyozo, condamnați la închisoare pe viață. Ulterior însă, pedepsele lor au fost reduse la 18 ani.

Un alt individ, implicat în bătaie, Sztojka Ivan, a fost eliberat după doar cinci ani după gratii, cu patru ani mai devreme faţă de condamnarea primită. Stojka Ivan a primit această reducere de pedeapsă pentru bună purtare. Ce-i drept, la un an după eliberarea sa, Sztojka Ivan a revenit în pușcărie, de această dată pentru „proxenetism în grup infracțional“.

Au mai fost eliberaţi, în afara lui Stojka Ivan, alţi patru complici la uciderea lui Cozma: Pal Gabor (care primise o pedeapsă de cinci ani de închisoare), Csaba Bihari (4 ani de închisoare), Gergely Péterné (3 ani de închisoare) şi Antalik László (2 ani şi 8 luni de închioare).

Tatăl lui Marian, revoltat

În momentul în care a auzit că Sztojka Ivan a fost eliberat pentru „comportament impecabil“, Petre Cozma, tatăl lui Marian, a avut o reacție dureroasă pentru Libertatea:

*Lumea începe să uite tragedia mea. Dar timpul nu-mi oblojește și mie rănile. Mă uit la mingea și la tricoul primite de la Veszprem, semnate de toți jucătorii lor din echipa de azi, și plâng pentru că nu mai am lacrimi.

*Mă simt rău. Am făcut încă un infarct, al patrulea. Duminică am fost de urgenţă la spital. Suferinţa e mare, nu e uşor să ştii că băiatul tău zace în mormânt. Nu doresc nimănui să fie în locul meu. L-au eliberat şi pe ăsta, iar fiul meu putrezeşte în mormânt. El cred că era, de fapt, cel care l-a omorât pe Marian. O să vorbesc cu avocatul meu să văd ce-i de făcut. Oricum am deschis proces şi la CEDO, merg până în pânzele albe cu ei.

În memoria lui Marian Cozma, Comitetul Director al Federației Române de Handbal a decis ca Centrul Național Olimpic de Excelență de la Sighișoara să poarte numele sportivului, iar în Veszprém s-a ridicat o statuie cu el aruncând la poartă.