YouTuberul Yung Filly, acuzat de violarea unei femei în Australia. Patru capete de acuzare pe numele său

Rapperul britanic și personalitatea online Yung Filly a fost acuzat de viol în Australia.

Pe numele său real Andres Felipe Valencia Barrientos, acesta este cunoscut mai ales pentru colaborarea sa cu colectivul YouTube Beta Squad și a prezentat emisiuni la BBC Three.

El a fost arestat marți în Brisbane și extrădat la Perth a doua zi pentru a participa la o audiere în instanță, scrie bbc.com.

Barrientos, în vârstă de 29 de ani, a fost inculpat joi și i-a fost aprobată cererea de eliberare pe cauțiune.

Acuzațiile complete includ patru capete de acuzare de penetrare sexuală fără consimțământ, trei capete de acuzare de agresiune cu vătămare corporală și un capăt de acuzare de împiedicare a respirației sau circulației normale a unei persoane prin aplicarea unei presiuni pe sau pe gâtul acesteia.

Se presupune că a dus o femeie în vârstă de 20 de ani în camera sa de hotel după ce a cântat la clubul de noapte Bar1 din Perth. Atacul ar fi avut loc pe 28 septembrie.

El a fost reprezentat la Perth Magistrates Court de avocatul Seamus Rafferty SC, care a solicitat eliberarea pe cauțiune în numele lui Barrientos.

Bărbatul în vârstă de 29 de ani, care se afla în Australia pentru un concert, a mai apărut în Marea Britanie la emisiunile Soccer Aid pe ITV și The Great Celebrity Bake Off pentru Stand Up To Cancer pe Channel 4.

Barrientos a câștigat și un premiu MOBO pentru cea mai bună personalitate media în 2021.