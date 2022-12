Vasile Muraru, îndrăgitul actor al Revelioanelor de ieri și de azi: „Publicul m-a perceput şi după moacă” VIDEO

Vasile Muraru a format, împreună cu Nae Lăzărescu, unul dintre cele mai apreciate cupluri de comedianţi români. Nelipsite de la Revelioanele de altădată, scheciurile lor îi țineau pe români lipiți de televizoare în nopțile dintre ani.

Românii le adorau umorul - mai ales într-o vreme în care bucuria simplă era printre puținele plăceri pe care și le permiteau - și așteptau cu nerăbdare Revelioanele, ca să râdă cu poftă.

Umorul de pe micile ecrane era conținut însă de Vasile Muraru și Nae Lăzărescu în culise.

„Sigur că da, eram doi oameni… din păcate acum sunt numai eu (Nae Lăzărescu a murit în 2013 – n.red.). Sunt un om căruia îi plac glumele, căruia îi place să râdă şi atunci, sigur, după ce ieşeam de pe scenă, glumele continuau, chiar în momentul în care le descopeream. După atâtea turnee, veneam odată la zece zile acasă, pentru a juca la teatru. În rest, numai turnee peste turnee”, povestea Vasile Muraru (acum, în vârstă de 66 de ani), într-un interviu acordat pentru „Adevărul”.

Marele actor a relatat și câteva „secvenţe“ care nu s-au văzut niciodată la televizor, pentru că cei doi artiști se tachinau reciproc și își făceau farse.

„Mă gândesc la farsa cu apa, când mi s-a turnat apă în cap, iar el (Nae Lăzărescu – n.red.) stătea în cabină ascuns şi se prefăcea că e bolnav şi ăia s-au apucat sa-mi toarne gălețile de apă în cap (...). Pe Nae l-au chemat să facă o prezentare, ier eu nu înţelegeam de ce nu o facem împreună. Mi s-a spus că lasă, întâi vorbeşti tu, că tu vorbeşti într-un anume fel, şi după o să intre şi el....şi pac, m-am trezit cu o găleată de apă-n cap. Zic, e greşeală, ce-ai făcut, mă? Dar de unde, a dat drumul la găleată şi apoi mi-au dat alte haine, m-am dus şi m-am schimbat. După ce am revenit, cu noile haine, mai face el ce mai face şi, iar, altă găleată în cap. Zic, stai un pic, măi, că ceva nu e în regulă”, povestea actorul.

Farsa s-a întâmplat într-o emisiune care se filma pentru Revelion.

„De la a treia găleată m-am prins şi am zis hai să văd până unde merg oamenii. Pe urmă, îmi povesteau şoferii de tir, când a fost un viscol mare şi au rămas blocaţi, şi-mi ziceau: «Ştiţi la ce ne uitam? Ne uitam la ăia cum vă turnau apă în cap, pe laptop, pe internet». Nu te aştepţi ca oamenii să se uite la nişte chestii aparent banale”, a mărturisit, pentru „Adevărul”, actorul Vasile Muraru.

Au fost trei decenii în care Vasile Muraru și Nae Lăzărescu au format un cuplu comic memorabil, însă scheciurile lor sunt văzute și revăzute și la aproape zece ani după ce moartea lui Nae Lăzărescu a pus capăt acestui inegalabil duo.

Vasile Muraru: „Se puneau bazele că o să ajung un tragedian”

Vasile Muraru a mărturisit însă în mai multe rânduri că nu și-a dorit să fie comic. Era chiar convins că va face dramă.

”Eu mi-am dorit să fiu actor şi în momentul în care am hotărât să devin actor, chiar din facultate, se puneau bazele că o să ajung un tragedian şi un actor de dramă foarte bun. Dar, întâmplările şi viaţa m-au dus pe tărâmul comediei, pentru că, fiind actor, trebuie să joci de toate, iar publicul m-a perceput şi după moacă şi după o meserie pe care am luat-o de la zero, adică teatrul la reviste. A fi actor la reviste este o altă meserie. După părerea mea, cele mai grele meserii din arta divertismentului sunt clovnul de circ, actorul de revistă şi abia pe urmă comicul simplu”, explica Vasile Muraru în același interviu pentru „Adevărul”.

Vasile Muraru, pe marile ecrane, în comedia neagră „Oameni de treabă“

Pe Vasile Murarul îl puteți vedea acum în Oameni de treabă, comedia neagră regizată de Paul Negoescu, în care actorul joacă alături de Iulian Postelnicu, Anghel Damian și Crina Semciuc, film a cărui premieră în cinematografele din România a avut loc pe 25 noiembrie.

„Oameni de treabă” spune povestea unui polițist de la țară care visează la o livadă și o viață liniștită, într-un loc în care doar cei cu influență fac legea, iar o serie de evenimente neprevăzute îl conduc spre o situație fără scăpare.