Trump se dezlănțuie după criticile aduse de George Clooney: „Un actor de mâna a doua”

Donald Trump l-a criticat dur pe actorul și activistul democrat George Clooney, catalogând interviul său de la emisiunea de știri 60 Minutes drept „o promovare exagerată”.

Starul premiat cu Oscar a fost invitat în ediția de duminică a emisiunii pentru a-și promova debutul pe Broadway într-o adaptare pentru scenă a filmului Good Night, and Good Luck. În această piesă, Clooney îl interpretează pe jurnalistul veteran Edward R. Murrow, cunoscut pentru confruntarea istorică televizată cu senatorul Joseph McCarthy, potrivit The Guardian.

În interviu, Clooney, în vârstă de 63 de ani, a discutat despre decizia sa de a-și retrage sprijinul pentru Joe Biden, după ce a publicat un editorial în New York Times care ar fi influențat decizia președintelui american de a renunța la candidatura sa. Actorul a descris lupta dintre guvern și presă ca fiind „o confruntare a timpurilor noastre”.

„Se întâmplă la LA Times, se întâmplă la Washington Post”, a spus Clooney, făcând referire la protestele angajaților celor două publicații împotriva proprietarilor lor de dreapta, care au interzis ziarelor să susțină un candidat în alegerile de anul trecut.

„Guvernele nu iubesc presa liberă”

Actorul a tras o paralelă între evenimentele dramatizate în Good Night, and Good Luck și dificultățile întâmpinate de jurnaliștii care caută adevărul în prezent. El a menționat acordul recent dintre Trump și ABC News, prin care președintele american a primit 16 milioane de dolari pentru defăimare, precum și procesul de 20 de miliarde de dolari intentat de Trump împotriva CBS, în care acesta a acuzat 60 Minutes că i-a editat „în mod înșelător” interviul cu Kamala Harris pentru a o prezenta într-o lumină mai favorabilă.

„Când celelalte trei puteri ale statului – justiția, executivul și legislativul – eșuează, a patra putere trebuie să reușească”, a spus Clooney.

„ABC tocmai a ajuns la o înțelegere într-un proces cu administrația Trump. Iar CBS News e în plin proces… Vedem cum guvernul încearcă să folosească frica, amenzile sau corporațiile pentru a reduce puterea jurnaliștilor”, a adăugat el.

„Guvernele nu iubesc presa liberă. Nu au iubit-o niciodată. Și asta se aplică indiferent dacă ești conservator, liberal sau orice altceva. Nu le place presa”, a punctat actorul.

„Un actor de mâna a doua”

Trump a reacționat pe platforma sa Truth Social, atacându-l atât pe Clooney, cât și emisiunea 60 Minutes.

„De ce ar face 60 Minutes, o emisiune complet discreditată, un interviu laudativ despre George Clooney, un actor de mâna a doua și un comentator politic ratat?”, a scris fostul președinte.

„A luptat din greu pentru Joe Adormitul, iar apoi, imediat după dezbatere, l-a abandonat ca pe un câine. Mai târziu, probabil la ordinul taberei Obama, a făcut tot posibilul să o promoveze pe Kamala, doar ca să își dea seama rapid că nici asta nu va funcționa.”

Trump a reiterat acuzațiile sale împotriva 60 Minutes, spunând: „Emisiunea a inserat fraudulos răspunsuri false în interviul ei dezastruos, difuzat chiar înainte de ziua alegerilor, într-unul dintre cele mai jenante și necinstit evenimente din istoria televiziunii… Și acum iarăși George Clooney? Agentul lui de presă trebuie să facă o avere!!!”

Schimb de replici acide

Întrebat despre editorialul său în care îi cerea lui Biden să se retragă, Clooney – al cărui tată a fost jurnalist – a declarat: „O să simplific lucrurile. Am fost crescut să spun adevărul.”

„L-am văzut pe președinte de aproape la acea strângere de fonduri și am fost surprins. Și am simțit că în partidul meu s-au făcut prea multe compromisuri. Nu am fost mândru de asta. Și am considerat că trebuie să spun adevărul…”

La vremea respectivă, Trump l-a atacat pe Clooney pentru articolul său, numindu-l un „actor fals” care „nu a fost niciodată aproape de a face un film grozav”.

„Ce știe Clooney despre orice?” a adăugat Trump. „Ar trebui să iasă din politică și să se întoarcă la televiziune. Filmele nu i-au mers niciodată!!!”

Săptămâna trecută, George Clooney a apărut la emisiunea lui Stephen Colbert pentru a-și promova piesa și a fost întrebat despre sentimentele sale legate de înfrângerea lui Harris de anul trecut.

„Ei bine, nu știu, ce ar trebui să fac? Să iau cu asalt Capitolul?” a spus el, făcând referire la insurecția din 6 ianuarie, pentru aplauzele publicului.

Fără să menționeze numele lui Trump, Clooney a avut și un mesaj pentru noul președinte, spunând: „Bun pentru tine. Sper să reușești, pentru că țara noastră are nevoie de asta, și ne vom întâlni cu tine în 3,5 ani și vom vedea ce urmează.”