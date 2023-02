Theo Rose, noi dezvăluiri despre sarcină. Ce băutură consumă cântăreața în fiecare zi

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Theo Rose a oferit noi detalii despre sarcină. Aceasta a explicat ce pofte are în această perioadă. Theo a surprins pe toată lumea atunci când a dezvăluit ce băutură nu lipsește din dieta sa.

Theo Rose a precizat că bea foarte multă apă minerală în această perioadă, deși nu prea obișnuia să consume această băutură înainte să fie însărcinată.

„Am băut apă minerală mai mult decât am băut în toată viața mea și mănânc puțin mai mult, atât. Nu am pofte extraordinare, nu am fost pretențioasă și nu am avut probleme cu sarcina. Cu toate astea, îmi vine să plâng continuu. Mă abțin totuși”, a declarat ea.

