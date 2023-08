Susan Sarandon dă în judecată firma pe care a angajat-o să îi construiască o casă de vis de 2 milioane de dolari

Vedeta din Thelma & Louise, în vârstă acum de 76 de ani, și-a plănuit o casă „complet în afara rețelei” pentru pensionare, dar susține că firma de construcții pe care a angajat-o a lucrat defectuos.

Actrița câștigătoare a Oscarului Susan Sarandon a dat în judecată o firmă de construcții pentru ceea ce ea numește „probleme extinse” la ceea ce și-a imaginat că va fi o casă de vis ecologică de 2 milioane de dolari pe care și-a construit-o în Vermont pentru pensionare.

Izolație lipsă, mucegai și tavanul dormitorului principal nefinisat se numără printre cele 47 de probleme găsite de ingineri, antreprenori și personalul lui Sarandon, conform unui proces intentat împotriva DeGrenier Contracting and Property Management în instanța federală din Springfield, Massachusetts.

Sarandon, în vârstă de 76 de ani, a construit casa durabilă din punct de vedere ecologic pe 45 de acri împădurite cu pajiști în Stamford, Vermont, lângă granița cu Massachusetts. Ea a cumpărat parcela în 2018 prin societatea cu răspundere limitată The Right to Bear Farms, care a intentat procesul.

Sarandon a spus că are o „viziune clară” pentru o casă care ar fi „în întregime în afara rețelei”, cu energie solară, apă de puț și energie geotermală, „în lumina instabilității în creștere a mediului global”.

Co-vedeta din Thelma & Louise a fost un activist politic binecunoscut de stânga și apoi a devenit o figură emblematică, mai ales în timpul alegerilor din SUA din 2016, când a susținut-o pe Hillary Clinton pentru a deveni prima femeie președinte a Americii.

În acțiunea în justiție curentă, Sarandon a spus că proprietarul firmei de management al construcțiilor din Clarksburg, Massachusetts și-a denaturat calificările, a umflat facturile, a menționat o construcție pe care nu a făcut-o niciodată și, în esență, nu a făcut nimic pentru a justifica cei 140.000 de dolari care i-au fost plătiți pentru a acționa ca administrator al proprietății în temeiul unui un acord încheiat după construirea casei, potrivit theguardian.com.

Proprietarul firmei a refuzat să comenteze. Procesul urmărește despăgubiri nespecificate bazate pe pretenții de încălcare a contractului, îmbogățire fără justă cauză și declarații false frauduloase.

Sarandon a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru filmul din 1995 Dead Man Walking. Ea joacă rolul principalului răufăcător în filmul cu supereroi Blue Beetle, care a apărut vineri în cinematografe.