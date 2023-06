Ștefan Bănică Jr., mândru de cei 3 copii ai săi. Ce le spune de fiecare dată când se întâlnesc VIDEO

Ștefan Bănică Jr. este mândru de cei trei copii ai săi, doi băieți și o fată, pe care îi are cu trei femei diferite. Artistul este implicat în creșterea și educarea acestora, mărturisind că au o relație aproapiată.

Invitat la podcastul Magic Life, artistul a vorbit despre băieții și fiica sa, dar și despre mamele lor, scrie libertatea.ro

„Fiecare are drumul lui, ca tată mi se pare că ești ca o bicicletă pe care învață copiii să meargă și are niște roți ajutătoare. Tu ești roțile ajutătoare, asta e metafora pe care o folosesc mai tot timpul când vorbesc despre ei și la un moment dat, uite cum e Ștefănel, roțile ajutătoare au plecat de mult, i-ai dat o direcție, evident că prin influența a ceea ce vede că faci, vede cum gândești. De fiecare dată le spun: «luați ce e bun și ce vă trebuie»”, a mai spus Ștefan Bănică Jr.

"Toate trei sunt femei frumoase"

Camelia Constantinescu, Andreea Marin și Lavinia Pîrva sunt femeile care i-au dăruit câte un copil celebrului artist. Despre acestea, a spus că sunt femei foarte frumoase, iar copiii au moștenit din trăsăturile lor.

„Ștefan (n.r- Radu, fiul lui) e mai înalt, mai frumos, cum să spun… e o variantă îmbunătățită (n.r- varianta îmbunătățită a lui) și mă bucură lucrul ăsta. Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic care acum are 4 ani, este atât de… Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară. E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare”, a povestit Ștefan Bănică jr înn podcast.

Cei 3 frați au o relație foarte bună

La numai 21 de ani, Radu Ştefan, fiul lui Ştefan Bănică Jr. din relaţia cu Camelia Constantinescu, iese tot mai mult din umbra celebrului său tată şi îşi conturează propriul destin, cu o carieră actoricească şi muzicală în plină desfăşurare. Radu este sincer şi la obiect atunci când a vorbește despre fraţii lui - sora lui, Violeta, din căsnicia lui Bănică Jr. cu Andreea Marin, dar şi Alexandru, fiul din actuala căsnicie, cu Lavinia Pârva. "Am o relaţie foarte bună, ne vedem destul de des. Sora mea a mai crescut şi am început să ieşim şi noi prin oraş la un suc sau la o îngheţată, lucru pe care îl ador, iar cu fratele meu mai mic mă joc cât mă ţine, este foarte haios şi plin de energie", spunea tânărul într-un interviu pentru Ok Magazine