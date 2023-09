Sorana Cîrstea, mesaj special pentru Ion Țiriac Jr. de ziua lui: „Îți mulțumesc!”. Răspunsul omului de afaceri

Ion Țiriac jr. a împlinit vineri 47 de ani. Vedete din showbiz-ul românesc i-au dedicat mesaje lui Țiriac jr. în această zi specială, însă urarea care a atras toate privirile a venit din partea partenerei sale, Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea și fiul miliardarului Ion Țiriac au o o relație de mai multă vreme, însă jucătoarea de tenis a fost extrem de discretă cu idila dintre ei.

Cu toate acestea, Sorana i-a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei lui.

„La mulți ani! Îți mulțumesc pentru că-mi oferi umerii tăi, pe care să mă ridic pentru a-mi atinge visurile!”, i-a scris aceasta pe Instagram.

„Urări speciale de la cea mai specială persoană...”, a fost replica lui Țiriac jr. la câteva zeci de minute distanță.

Până acum, relația celor doi a fost una foarte discretă. Țiriac junior a fost însă zărit la meciurile Soranei în repetate rânduri, notează gsp.ro.

Sorana Cîrstea are un an foarte bun din punct de vedere profesional. Jucătoarea din București ocupă acum locul 25 în clasamentul WTA, în condițiile în care nu a urcat niciodată mai sus de locul 21, și are 30 de victorii în 49 de meciuri jucate în 2023.