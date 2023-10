Sharon Stone, declarații sfâșietoare despre cel mai greu moment din viața ei: „Am pierdut tot”

„Fenomenul Sharon Stone" a apărut în anii '90 cu filmul „Basic Instinct/ Instinct primar", care a provocat o revoluție în industria de divertisment. Astfel, actrița a atins o popularitate fără precedent și a apărut pe coperta revistei Playboy, relatează Marca.

Totuși, viața ei a luat o turnură dramatică câțiva ani mai târziu, când a suferit un accident teribil în 2001. Diagnosticul a fost sumbru: o ruptură de arteră vertebrală care i-a produs o hemoragie la nivel cerebral timp de nouă zile. Medicii i-au dat la acea vreme o șansă de supraviețuire de doar 1%.

Cu toate acestea, faptul că a reușit să treacă peste această încercare care i-a pus viața în pericol a venit la pachet cu costuri mari, după cum a dezvăluit Stone în cadrul unui interviu acordat revistei People.

„Am pierdut tot", a mărturisit actrița, în vârstă de 65 de ani. „Mi-am pierdut toți banii. Am pierdut custodia copilului meu. Mi-am pierdut cariera. Am pierdut toate acele lucruri pe care le simți că reprezintă propria ta identitate și întreaga ta viață. Nu am recuperat niciodată mare parte din ele, dar am ajuns la un punct în care sunt împăcată cu asta”, a mai adăugat ea.

Stone trebuie să facă față acum provocărilor zilnice, având nevoie de opt ore de somn pentru ca tratamentul medical să-i prevină crizele.

„Multă vreme am vrut să mă prefac că sunt bine", a adăugat actrița.

„Am nevoie de opt ore de somn neîntrerupt pentru ca medicamentele pe care le iau să fie eficiente, astfel încât să nu am convulsii. Așa că sunt o persoană cu handicap și din această cauză nu prea sunt angajată. Acestea sunt lucrurile cu care m-am confruntat în ultimii 22 de ani, iar acum sunt sinceră în legătură cu asta”, a mai mărturisit ea.

Cine este Sharon Stone

Născută la 10 martie 1958, în orășelul Meadville din Pennsylvania, SUA, Sharon Stone a învăţat la Liceul Saegertown din Pennsylvania, iar la împlinirea vârstei de 15 ani a început să urmeze cursurile Universităţii Edinboro din acelaşi stat, de unde a obţinut licenţa în arte frumoase.

În ciuda pasiunii pentru pictură, sculptură şi gravură, marele său vis a fost actoria, inspirată fiind de eroii săi din copilărie, Fred Astaire şi Ginger Rogers, potrivit www.imdb.com.

La vârsta de 17 ani, a cucerit titlul de Miss Crawford County, fiind apoi remarcată de casa de modă Eileen Ford. Aici a avut primele contacte cu camera de luat vederi, jucând în câteva clipuri publicitare. Ea a debutat pe marele ecran în „Stardust Memories/ Amintiri la Stardust Hotel”, din 1980, în regia lui Woody Allen, deşi rolul avut a fost nesemnificativ.

Ulterior, a obţinut un rol în pelicula horror a regizorului Wes Craven, „Deadly Blessing”, din 1981. Au urmat câteva roluri secundare în „King Solomon's Mines/Minele regelui Solomon” şi „Action Jackson”.