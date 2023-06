Shannen Doherty, momente grele în lupta cu cancerul. Actrița le-a arătat fanilor ce presupune tratamentul

Actrița Shannen Doherty, în vârstă de 52 de ani, se luptă cu o boală cumplită. Starul din „Beverly Hills, 90210” a publicat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care le arată fanilor ce presupune tratamentul. Vedeta are toată susținerea colegilor de breaslă.

Actrița a aflat că are cancer la sân în 2015, când a suferit o mastectomie și a făcut chimioterapie și radioterapie, boala intrând în remisie în 2017. Din păcate, în 2020 a fost diagnosticată, din nou, cu cancer la sân, de data aceasta în stadiu terminal. Pentru că acum are metastaze la creier, speranța de viață în astfel de cazuri e de maxim cinci ani, conform specialiștilor.

„În ianuarie, tomografia comoputerizată (CT) a arătat metastaze în creierul meu. Frica mea este evidentă. Sunt extrem de claustrofobă şi s-au întâmplat multe în viaţa mea. Aşa arată cancerul. Am noroc că am parte de doctori buni”, a explicat Shannen Doherty, care are o avere de 5 milioane de dolari.

Colegii de breaslă o susțin

Anunțul devastator al lui Doherty a fost primit cu mesaje de sprijin din partea celebrităților și fanilor. „Este mult de îndurat, din nou. Îmi doresc să îți găsești liniștea în momentele de teroare. Să știi că te sprijinim. Îți transmit toată dragostea mea”, a scris actrița și prietena ei foarte bună, Selma Blair.

La rândul ei, actrița are parte de propria luptă cu o boală cruntă (...)

