Chef Scărlătescu, dezvăluiri despre relația Doina Teodoru. „Am ajuns acasă și nici nu i-am zis pa, am plecat” VIDEO

Cunoscutul bucătar de la ”Chefi la cuțițe” și Doina Teodoru au fost printre preferații publicului în emisiunea ”America Express”, chiar dacă nu au câștigat competiția.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au avut o relație tensionată după aventura de la „America Express”. Cunoscutul bucătar a recunoscut în cadrul unei emisiuni că s-a despărțit de actriță imediat după revenirea de la competiție, acolo unde s-au clasat pe locul 3.

Cei doi și-au oferit ocazia unei pauze, scrie cancan.ro.

„Am ajuns acasă și nici nu i-am zis pa! Am luat geanta și am plecat, direct în Vamă. Trei zile am stat în Vama Veche, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele. N-am aruncat la pește. Am pus bețele pe poziție și am stat.

Voiam doar să stau. A fost crunt rău de tot. Cazările alea… Restul a fost superb. Jocurile alea fantastice, ia-mă, nene, faptul că am reușit să învăț spaniolă a fost ceva fantastic pentru mine. Pot să dorm la minus 20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu în podcastul „Fain&Simplu” al lui Mihai Morar,

Ruptura dintre cei doi a intervenit chiar în timpul emisiunii „America Express”.

„Doina a plecat la munte și în Bulgaria. A fost mai mult de o săptămână. Noi eram deja despărțiți. Nu știu, era o chestie… Ce tensiune, nene? Toată presiunea era acolo. Când ne-am întors acasă, ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare. Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când nu îmi convine ceva, mă întorc și plec.

N-am avut niciodată sentimentul de gelozie. Nu pot să înțeleg cum unii oameni acum se iubesc de sunt leșinați, și dintr-odată încep să se urască. La fel, când o faci pe aia în toate felurile, n-o iubeai? Nu-i înțeleg pe ăștia. Eu nu pot să urăsc. Când nu-mi place ceva, m-am întors și am fugit”, a mai spus Scărlătescu.

Acesta o laudă Doina și e fericit că-i acordă libertatea necesară.

„E foarte sinceră, nu exagerează niciodată și îmi dă libertatea de care am nevoie. Și eu la fel. Uite, săptămâna trecută a fost cu fetele în vacanță. Duceți-vă, nene! Du-te și rupe-ți capul! Și eu vreau să ies cu băieții la bere”, a precizat Cătălin Scărlătescu.