Scandalul Dorian Popa versus restaurantul care l-a refuzat pe Cheluțu. „Ne criticați fără să ne cunoașteți”

Personalul restaurantului din Turda despre care vloggerul Dorian Popa a spus că nu l-a primit în incintă pe Cheluțu, câinele său, le-a dat replica artistului și fanilor săi.

Incidentul s-a întâmplat săptămâna trecută, când Cheluțu, animalul de companie al lui Dorian Popa a fost refuzat într-un restaurant din Turda în care vedeta spera să mănânce în compania patrupedului.

Vloggerul s-a arătat indignat de reacția personalului, care i-a explicat vedetei că accesul animalelor în local nu este permis.

„Băi, fraților, am început ziua asta atât de încântat, cât de frumos e pe la salină, pe aici prin Turda. Ne-a fost recomandat să mâncăm la (…) lângă salină. Bă, și nici n-am intrat bine că vine o doamnă care, e drept, după doar «bună ziua» – nu vreau să mint, a zis «bună ziua», dar atât – direct «la noi nu este voie cu animale înăuntru». Bă, fraților, nu îmi place să fac story-uri din astea, știți că nu vedeți la mine story-uri din astea, dar când aud de oameni cărora nu le plac animalele…. Și am spus în felul următor «La mulți ani, doamnă! La mulți ani, România!» și am plecat, evident. Bă, ce suflet să ai să dai afară un animăluț din restaurant?! Chiar dacă e mic Cheluțu și dacă era un câine mai mare, cum să-l dai afară?! România, trezește-te!”, a transmis Dorian Popa, pe InstaStories, potrivit Libertatea.

„Oamenii ne identifică ca locația perfectă pentru abandonul necuvântătoarelor”

Afirmațiile vlogerului au scandalizat fanii, iar reacțiile care condamnau atitudinea personalului au curs în online.

Angajații restaurantului au explicat ulterior incidentul.

„De regulă nu postăm animăluțe pe pagina restaurantului. Nu credem că activitatea noastră este cu și despre specii iraționale. Dar ne-am înșelat. Amarnic și puternic!

În realitate, noi și credeam că este sănătos să nu facem asta. De ce? Tocmai pentru a nu încuraja abandonul animalelor în curtea noastră. Acest fenomen a luat o amploare pe care n-o estimați din confortul caselor voastre. Ne criticați fără să ne cunoașteți. Păcat.

Oamenii ne identifică ca locația perfectă pentru abandonul necuvântătoarelor. Un restaurant în liniștea naturii cu mâncare suficientă și oameni cu suflet. Story-ul de azi, al celebrului Dorian Popa și valul de înjurături pe care acesta l-a provocat în mesageria noastră privată ne determină să ne afișăm poziția. Noi iubim animalele! Noi salvăm animale!”, a explicat Alina Gherman, în numele întregii echipe a restaurantului Sarea în Bucate, potrivit turdanews.net.

Realizați un consum inutil de energie

Alina Gherman a explicat că multe dintre reacțiile la postarea lui Dorian Popa sunt nefondate, pentru că personalul restaurantului îndrăgește animalele.

Postarea reprezentantei restaurantului a fost însoțită de câteva fotografii cu o pisicuță îngrijită de angajații localului (una din zecile de necuvântătoare abandonate aici).

„Noi îngrijim câinii și pisicile pe care, unii, le <<uitați>> în curtea noastră sau le aruncați în stradă! Le adăpostim și le îngrijim până sunt luate acasă de oameni care se îndrăgostesc de ele, aici (...) Și n-am făcut niciodată tam-tam din asta. Întotdeauna și-au găsit cămin cu iubire, hrană și căldură. Că nu agreăm animalele în restaurant, este doar PARȚIAL adevărat! Nici animalele salvate de noi nu au voie în restaurant (...) Iubim animalele! În același timp, Restaurant și Pensiune Sarea-n Bucate își respectă oaspeții! Și nu toți oaspeții noștri se simt confortabil cu animale în preajmă. Dar, cui îi pasă?! Acum, noi nu cerem înțelegere, că am putut bine vedea azi, că de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere! În schimb, cerem respect! Credem că realizați un consum inutil de energie atunci când vă răpiți din timp pentru a ne înjura. De ce să nu folosiți timpul acesta într-un mod util și plăcut? Cine știe, poate salvați un animăluț în intervalul acesta?!”, a mai spus Alina Gherman.