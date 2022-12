Dorian Popa, scandal pe internet după ce n-a fost lăsat să intre într-un restaurant: „Cum să-l dai afară?!”

Cheluțu, câinele vloggerului Dorian Popa a fost refuzat într-un restaurant din Turda, acolo unde vedeta spera să mănânce în compania patrupedului. Artistul s-a arătat indignat.

Mărturisirea a fost făcută chiar de Dorian Popa, potrivit Libertatea, care s-a arătat dezamăgit de reacția personalului localului care i-a explicat vedetei că accesul animalelor în local nu este permis.

„Băi, fraților, am început ziua asta atât de încântat, cât de frumos e pe la salină, pe aici prin Turda. Ne-a fost recomandat să mâncăm la (…) lângă salină. Bă, și nici n-am intrat bine că vine o doamnă care, e drept, după doar «bună ziua» – nu vreau să mint, a zis «bună ziua», dar atât – direct «la noi nu este voie cu animale înăuntru». Bă, fraților, nu îmi place să fac story-uri din astea, știți că nu vedeți la mine story-uri din astea, dar când aud de oameni cărora nu le plac animalele…. Și am spus în felul următor «La mulți ani, doamnă! La mulți ani, România!» și am plecat, evident. Bă, ce suflet să ai să dai afară un animăluț din restaurant?! Chiar dacă e mic Cheluțu și dacă era un câine mai mare, cum să-l dai afară?! România, trezește-te!”, a transmis Dorian Popa, pe InstaStories, potrivit Libertatea.

Piesa „Înoată Cheluțu” l-a făcut vedetă și pe patruped

Cheluțu, animalul de companie al vloggerului a devenit aproape la fel de celebru ca stăpânul său, după ce Dorian Popa a lansat piesa „Înoată Cheluțu”, care a ajuns la aproape 20 de milioane de vizualizări pe YouTube în câteva luni.

Amintim că, în primăvara acestui an, Dorian Popa a avut parte de o experienţă extrem de neplăcută, într-un hotel din Germania, dar fără Cheluțu.

Vloggerul român organizase acolo o mică întâlnire cu fanii săi din afara graniţelor României. Vedeta a mărturisit pe canalul său de YouTube că, iniţial, personalul hotelului a fost amabil cu el şi apropiaţii săi, însă situaţia s-a schimbat radical, în foarte scurt timp.

Artistul a argumentat că s-a gândit că vor apărea cel mult 15-20 de fani, însă spre surprinderea lui, şi-au făcut prezenţa mult mai multe persoane decât preconizase, inclusiv clienţii hotelului au dorit să facă poze cu influencerul, ceea ce a condus la intervenția Poliției.