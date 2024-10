Scandal în trafic: Bianca Drăgușanu, acuzată de un șofer că circulă pe contrasens. Reacția vedetei

Bianaca Drăgușanu a devenit protagonista unui scandalul în trafic, după ce un șofer a acuzat-o, miercuri, că își permite să încălce regulile de circulație doar pentru că este vedetă și i-a adresat cuvinte dure.

Bianca Drăgușanu s-ar fi aflat la volanul bolidului său de lux, un Bentley Bentayga, pe o stradă din București, când celălalt șofer a apostrofat-o că circulă pe contrasens, pe linia de tramvai, potrivit Fanatik.

Bărbatul a filmat-o pe vedetă.

„Unde te bagi aşa?! Pai dacă eşti Bianca Drăguşanu trebuie să te bagi pe contrasens?”, întreabă cel care filmează.

Imaginile au ajuns în spațiul public, iar poliția s-a autosesizat, potrivit Spynews.ro, care a publicat, în exclusivitate, reacția Biancăi Drăgușanu după acest incident.

Bianca Drăgușanu: „M-a luat peste picior”

Vedeta s-a apărat, spunând că nu a încălcat nicio regulă de circulație, precizând că nu se afla nici pe contrasens, nici pe linia de tramvai, așa cum a fost acuzată de celălalt participant la trafic și s-a arătat deranjată de atitudinea bărbatului:

„El s-a apropiat foarte tare de mine și a dat și geamul jos și m-a luat peste picior”.

Vedeta susține că mașina ei era doar una dintre cele șase care se aflau acolo în acel moment.

„Eu am spus: Nu fac nimic ieșit din comun, sunt doar un șofer, nu sunt Bianca Drăgușanu, nu am greșit cu nimic (...). Nu am înjurat, nu am spus nimic”, a relatat Bianca Drăgușanu pentru surs Spynews.ro.