Prodanca rămâne cu numele Reghecampf. Impresara a câștigat o bătălie în războiul divorțului

După un divorț cu scandal, Anamaria Prodan va putea păstra în continuare numele Reghecampf. Decizia aparține de judecată, care a dat câștig de cauză impresarei, deși Laurențiu Reghecampf nu a fost de acord.

Totodată, Anamaria Prodan a solicitat ca divorțul să se desfacă din culpa exclusivă a lui Laurențiu Reghecampf. Judecătoria Buftea au admis, însă, cererea de divorț, înaintată de antrenor, care a specificat din culpă comună și nu exclusivă.

"Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta", a spus Ananamaria Prodan, con form click.ro.

Mesaj de la Bebeto pentru tatăl său

În urmă cu o săptămână, un mesaj șocant a transmis Laurențiu Reghecampf Jr. la adresa tatălui său, după ce instanța a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună a părinților săi. Copilul i-a adresat cuvinte dure antrenorului, în timp ce își lăuda mama.

În plin proces de divorț, fiul impresarei Anamaria Prodan și al antrenorului Laurențiu Reghecampf, a postat pe contul său de Instagram un mesaj dur, în care îl critică pe tatăl său. El spune la un moment dat că „mama lui e nr.1”, în timp ce „fugarii care se bucură că nu își ajută copiii mor încet, dar sigur”, relatează digisport.ro.

După decizia instanței, antrenorul român a avut o primă reacție, spunând că prin această hotărâre s-a pus capăt oricărei divergențe între el și fosta soție. Totodată, l-a asigurat pe Bebeto de toată dragostea și sprijinul său.

”Sper ca și doamna Anamaria Prodan să înțeleagă că, prin această hotărâre, s-a pus capăt oricărei divergențe. Instanța s-a pronunțat asupra tuturor aspectelor, cu maximă chibzuință, așa încât nu cred că mai există niciun alt aspect interpretabil", a transmis antrenorul.

