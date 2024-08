Pe ce a dat Fuego mii de euro, deși are datorii la bănci: „Am desființat piscina”

Invitat în podcastul „Povești de Film, cu Mara Bănică”, Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a vorbit despre pasiunea sa profundă pentru meserie și despre sacrificiile pe care le face pentru scenă.

Artistul a mărturisit că de-a lungul anilor a investit foarte mult în costumele pe care le poartă în spectacolele sale

„La un artist e foarte importantă apariția. Eu lucrez cu cei mai mari creatori de modă. Eu trebuie să fiu spectaculos! Am acasă peste 500 de costume de scenă, jumătate din ele nu pot să le mai port, pentru că, în ani, m-am mai împlinit. Am desființat piscina din casă și am făcut dressing”, a spus Fuego, citat de Click!.

Mărturisește că forul financiar pentru aceste achiziții nu a fost ușor, pentru că sumele rămase după spectacole nu sunt exorbitante, în ciuda părerii multora, deoarece are de plătit o echipă de formată uneori din peste 100 de oameni, iar pentru acest lucru este uneori nevoit să vină chiar el cu bani de acasă.

„Și eu am rate la bănci, și eu am datorii, am rate și la mașină, la fel ca oricare om. Sunt la fel ca dumneavoastră”, a mai spus Paul Surugiu.

Fuego: Eu mi le-am plătit absolut pe toate, nu le-aș da pentru nimic

Nu s-a găndit niciodată să se despartă de costumele cu care a urcat pe scenă, chiar dacă pe multe nu le mai poartă.

„Vreau să devină o expoziție permanentă. Asta la 70 de ani, când o să am fundația mea și o să am și un muzeu cu toate creațiile mele, cu toate distincțiile, cu toate discurile de aur și cu toate costumele populare pe care le-am strâns în 30 de ani, cu colecția mea de pictură. Nu mai am unde să pun nimic. Sunt costume făcută de Doina Levintza, lucrate de mână, de scenă făcute. Designerul Casei regale, Alexandru Ciucu, păi numai el mi-a făcut 30 de costume până acum de scenă, Maria Miu, una dintre cele mai mari creatoare și scenografe din România, mi-a făcut zeci de costume și ea. Eu mi le-am plătit absolut pe toate, nu le-aș da pentru nimic în lume”, a mai spus Fuego.

