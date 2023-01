Motivul pentru care Paula Seling a divorțat de Radu Bucura: „Nu sunt o mamă singură!”

După zvonurile apărute în legătură cu divorțul dintre Paula Seling și soțul său, artista face dezvăluiri. Interpreta a spus motivul care a dus la destrămarea unei căsnicii frumoase de aproape 20 de ani.

Deși i-a fost greu, artista se consolează cu faptul că toate lucrurile au un rost pe lume și, probabil, așa le-a fost dat.

„Da, din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Atât pot să vă spun, pentru că a fost foarte greu! Personal, am considerat un eșec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost pe lume și se întâmplă pentru că așa se întâmplă. Cred că nu trebuie să întrebi de ce. Și, vă asigur, niciunul nu a greșit cu nimic. Pur și simplu, niște diferențe de percepție asupra vieții s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră, am înțeles cine suntem și că ne datoram unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul și lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu ești ceea ce omul tău are nevoie(...) Nimic nu va fi la fel, dar este parte din dezvoltarea noastră, a fiecăruia, a amândurora", a povestit artista pentru viva.ro, citată de România TV.

Totodată, ea a ținut să precizeze că păstrează o relație normală cu fostul soț, iar fiica lor, Elena, adoptată în urmă cu șase ani, se va bucura în continuare de dragostea și protecția lor.

"Nu sunt o mamă singură, ci îl am pe Radu Bucura alături și este tatăl fetiței noastre de aproape șase ani", a ținut să precizeze Paula Seling.

"Îmi place umorul lui"

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru revista Taifasuri, Paula și-a lăudat soțul și a spus că admiră la el ușurința cu care poate să învețe orice. Succesul căsniciei sale îl punea atunci pe seama faptului că nu au o viață expusă publicului.

„Îmi place umorul lui, starea pozitivă și optimismul. Are multe calități despre care nu-i place să se vorbească. Niciunul dintre noi nu știm cum reușim să ne păstrăm apropiați în vremuri în care și noi ne mirăm de rapiditatea cu care alții divorţează. Poate are legătură cu faptul că, demult, am hotărât să păstrăm detaliile căsniciei noastre cât mai ferite de privirile şi bârfele celorlalți, a explicat artista.

Întrebată care a fost cel mai greu moment de când este împreună cu Radu Bucura, Paula a mărturisit atunci că nu a trecut prin momente delicate, ci doar că uneori nu e totul roz.