OJ Simpson lasă în urmă o avere impresionantă. Cine îi va moșteni banii

Averea netă a lui O.J. Simpson a atins apogeul în 1981, când valora 38 de milioane de dolari.

OJ Simpson a murit la vârsta de 76 de ani, după o lungă luptă cu cancerul de prostată.

Starul fotbalului american, care a fost achitat de uciderea fostei sale soții Nicole Brown și a prietenului ei Ron Goldman, și-a văzut sănătatea deteriorându-se în ultimele luni, ajungând la un centru de îngrijire, potrivit TMZ, scrie independent.co.uk.

Moartea sa a fost anunțată atunci când pe contul X al fotbalistului din NFL Hall of Famer a fost postat un mesaj simplu din partea familiei sale.

„Pe 10 aprilie, tatăl nostru, Orenthal James Simpson, a cedat în lupta cu cancerul. A fost înconjurat de copiii și nepoții săi. În această perioadă de tranziție, familia sa vă roagă să îi respectați dorința de intimitate și grație", se arată în comunicat.

În ceea ce mulți au numit „procesul secolului”, Simpson a fost acuzat, inculpat și apoi achitat pentru uciderea lui Brown și Goldman în 1994. Achitarea sa, de către un juriu format în majoritate din persoane de culoare, a fost un moment de referință în istoria culturală a SUA.

Ulterior, în 1996, un tribunal civil l-a găsit vinovat de uciderea lor și l-a obligat să plătească peste 30 de milioane de dolari familiilor victimelor. El a achitat doar o parte din datorie înainte de a muri.

Cât a valorat OJ?

Consensul general este că starul din NFL Hall of Fame avea o avere netă estimată la 3 milioane de dolari, potrivit Celebrity Net Worth.

OJ își asigura o sursă constantă de venit din pensii, pe care creditorii și familia Goldman nu le pot obține în mod legal.

El primea 42.000 de dolari pe an din asigurări sociale, o pensie de la Screen Actors Guild și între 125.000 și 300.000 de dolari anual din pensia NFL.

OJ și fosta sa soție au fost căsătoriți timp de șapte ani, înainte de a se despărți în 1992. Potrivit unui dosar depus în instanță, OJ susținea că are o avere netă estimată la 10,8 milioane de dolari și un venit lunar de 55.000 de dolari, conform Celebrity Net Worth.

În cele din urmă, OJ a fost de acord să-i plătească lui Nicole o sumă unică de 433.750 de dolari și încă 10.000 de dolari ca pensie alimentară pentru copii.

Taxele legale și soluțiile judiciare au dus la o reducere semnificativă a averii sale.

Cine îi va moșteni averea?

În prezent, se pare că averea sa de 3 milioane de dolari va reveni celor patru copii supraviețuitori: Sydney, Jason, Justin și Arnelle Simpson.

Unul dintre băieții săi, Aaren, s-a înecat când era mic într-un accident de piscină în 1979.

Familia lui Goldman, care încă urmărește cu perseverență judecata de milioane de dolari pentru moarte nedreaptă, a obținut controlul manuscrisului. Ei au redenumit cartea "If I did it: Confesiunile ucigașului".

"Este vorba de bani însângerați și, din păcate, a trebuit să mă alătur șacalilor", a declarat Simpson pentru The Associated Press la acea vreme. El a încasat 880.000 de dolari în avans pentru carte, plătiți prin intermediul unei terțe părți.

"M-a ajutat să scap de datorii și să-mi asigur proprietatea", a spus el.

La mai puțin de două luni după ce a pierdut drepturile asupra cărții, Simpson a fost arestat în Las Vegas.

Cât îi datora familiei lui Goldman?

Tatăl lui Goldman, Fred, a susținut recent, în documente judiciare menite să mențină viabilitatea hotărârii, că Simpson datorează acum 96 de milioane de dolari.

Asta pentru că aceste sume generează dobânzi semnificative la cele 30 de milioane de dolari acordate inițial.

Numărul rămâne ridicat și pentru că Simpson se presupune că nu a plătit o mare parte din sumă.

Până în februarie 2021, Goldman susținea că Simpson a plătit doar 123.000 de dolari.