Obiectul de care Cătălin Botezatu nu se desparte niciodată. „Trebuie să îl las până când se rupe”

Cătălin Botezatu, o figură strălucitoare a lumii modei românești, continuă să încânte și să inspire cu energia sa debordantă și pasiunea pentru viață. Designerul a dezvăluit detalii surprinzătoare despre ritualurile sale și un anumit obiect de care nu se desparte niciodată.

Cătălin Botezatu a vorbit într-un interviu pentru Cancan.ro despre pasiunea sa pentru spiritualitate și auto-cunoaștere. Unul dintre obiectele cu cea mai mare însemnătate, pe care îl poartă cu sfințenie, l-a primit chiar de la însuși Dalai Lama.

„Port foarte multe iconițe cu mine și am de la Dalai Lama un șnur. Este foarte ponosit și arată foarte rău, dar este de la Dalai Lama și trebuie să îl las până când se rupe. În momentul în care se rupe va trebui să-l ard și să-l îngrop la o plantă. Îl am de aproape opt ani”, a spus Botezatu.

Însă, viața nu este întotdeauna numai luminoasă pentru celebrul designer. El a împărtășit și momente dificile din viața sa, recunoscând inclusiv faptul că, până la momentul intervievării avusese o zi plină de ghinion: „M-am certat astăzi toată ziua cu toată lumea. Nu mai vreau să mă cert. Am avut o zi cu ghinion până la prânz, după aceea a devenit perfectă.”

Cu toate acestea, Botezatu rămâne un adept al pozitivismului și al încrederii în sine.

„Viața mea se schimbă tot timpul datorită lui Dumnezeu și datorită faptului că eu îmi doresc să fiu într-o continuă creștere, într-o continuă cunoaștere. Sunt un om care nu își dorește lucruri care nu se pot realiza, ci lucruri făcute pas cu pas”, a mai spus Cătălin Botezatu, pentru sursa citată.

La vârsta de 57 de ani, Cătălin Botezatu continuă să se bucure de fiecare aspect al vieții sale pline de culoare și diversitate. Următoarea destinație pe agenda sa este Suedia, unde va participa la Eurovision în calitate de invitat special, alături de câștigătoarea de anul trecut.

„Sunt bine, pregătesc tot timpul prezentări de modă, evenimente. Mă pregătesc să plec la Eurovision, nu ca și cântăreț, că nu am avut noi pe cine să trimitem. Mă duc alături de sponsorul oficial al Eurovisionului care mă invită an de an. O să fie și Loreen, câștigătoarea de anul trecut și abia aștept să o întâlnesc” a conchis el, pentru Cancan.ro.