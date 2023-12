Motivul pentru care Lora nu are copii. Artista a dezvăluit secretul: „Totul s-a agravat, cred în Dumnezeu”

Una dintre cele mai îndrăgite artiste din România a dezvăluit motivul pentru care nu are copii, fiind criticată adesea pentru acest aspect. La 41 de ani, cântăreața Lora a spus de ce nu a devenit mamă. Artista este convinsă însă că va avea un copil până la urmă.

„Multă lume mă judecă fără să mă cunoască, fără să ştie multe lucruri. Atunci când am putut să am copii şi am vrut, am avut omul nepotrivit lângă mine, care nu și-a dorit, contrar spuselor lumii. El mi-a spus ceva, apoi când am avansat în relaţie m-am trezit că nu corespundem, că nu avem acelaşi ţel.

Nu şi-a dorit, deşi era foarte important pentru mine să îl fac. Totul s-a agravat, eu nu cred în imposibil, cred în Dumnezeu, el decide. Voi fi mamă într-un fel sau altul, sunt sigură. Vreau să ajungă acest mesaj la alte femei: să ai grijă de tine nu este o dovadă de egoism, ca să poţi da altora bucăţi din tine trebuie să fii tu bine” , a dezvăluit Lora, în podcast-ul „Magic Life”, găzduit de Liana Stanciu.

Lora, despre relaţia cu Ionuţ Ghenu: „Ne sfătuim foarte mult nu doar în privinţa proiectelor comune”

Întrebată anul trecut despre cum vede trecere timpului, interpreta de muzică ușoară a spus că nu se teme de acest aspect, din contră, este mult mai motivată în viață.

„N-aş putea vreodată să mă tem de trecerea timpului. E ca şi cum te-ai teme de viaţă. E normal ca viaţa să se întâmple, iar viaţa este pe timp. Nu vreau să opresc timpul într-un punct, asta ar însemna că n-aş iubi evoluţia. Dacă timpul n-ar trece, n-am mai şti să apreciăm foarte multe lucruri. Timpul mă motivează! De când aveam 18-19 ani, abia aşteptam să am 40 de ani, să ajung să fiu una dintre femeile care aveau vârsta asta şi pe care îmi amintesc că le admiram, le vedeam frumoase, emanau feminitate şi aveau zâmbetul ăla care transmitea că ele ştiu ceva ce tu nu ştii, acel mister.

Întotdeauna mi-au plăcut femeile „coapte” şi mă bucur că măcar ca cifră o să ajung şi eu acolo, că de „copt” cu adevărat nu ştiu exact când se va întâmpla, probabil că o să mai treacă timp, mai am de învăţat foarte multe”, a dezvăluit artista.