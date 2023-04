Lora lămurește lucrurile despre scandalul cu Delia. A arătat mesajele în direct

Artistele au avut planuri muzicale cu aceeași melodie a trupei Azur, dar Delia a lansat-o prima, astfel că s-a vorbit dspre un scandal între ele.

Delia a lansat ceea ce se a anunță hitul verii, piesa „Lololo“, un remake după melodia „Fata de pe plajă“, a trupei Azur, însă Lora avea și ea planuri cu această melodie. De aici ar fi pornit un scandal între cele două cântărețe, lucru pe care Lora l-a lămurit recent, potrivit Wowbiz. Lora a fost invitată în podcastul lui Jorge, unde a vorbit despre presupusa ceartă cu Delia.

Artista și-a scos telefonul și a arătat ultima conversație cu colega ei de breaslă, schimb de mesaje care datează de acum o lună și jumătate, când a fost ziua de naștere a Deliei Matache.

„Care? Ce controversă? Asta e cu Delia, ultimul mesaj, de ziua ei. I-am zis la mulți ani“, a spus Lora. „Deci se vede la cameră, da? Februarie 7, 2023. «La mulți ani, gagică faină, iubire și sănătate să ai». Pupici cu petrecere, buze și tort ți-a trimis “, a citit Jorge mesajul de pe telefonul Lorei. „Eu i-am trimis ei. Și ea mi-a trimis inimă înapoi“, a precizat cântăreața, adăugând că vorbește mult la telefon cu Delia: „Noi vorbim la telefon. Mai vorbim, am mai vorbit, dar despre alte subiecte. Dar ca să înțelegi. Nu există discuții și nicio controversă“, a spus Lora în podcast, citată de Wowbiz.

Piesa „Lololo“ se prefigurează a fi hitul acestei veri, iar Delia, în stilul său nonconformist, a lansat recent videoclipul oficial.

Melodia a fost cântată inițial la începutul anilor ʼ90 de Nelu Vlad și Azur, o trupă foarte în vogă în acea perioadă. Nelu Vlad i-a cedat Deliei drepturile pentru această melodie.

Lora ar fi vrut și ea să scoată o variantă modernă a acestei piese, însă nu i-a cerut acordul lui Nelu Vlad, care, între timp, i-a vândut drepturile Deliei, ajungându-se, astfel, la o situație deagreabilă.

„Au încercat să facă ăla cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea (se referă la Lora și casa de discuri Roton – n.r.). Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o“, a declarat Nelu Vlad pentru fanatik.ro.