Dieta cu care a slăbit spectaculos Micutzu. Alimentul de care nu s-a atins 8 luni: „Seara rupeam!”

Cosmin Nedelcu alias Micutzu, îndrăgit pentru show-urile de stand-up, dar și pentru rolurile de comedie din mai multe producții românești, a avut mari probleme cu kilogramele. În urmă cu trei ani s-a speriat când s-a urcat pe cântar.

Tânărul în vârstă de 37 de ani a povestit ce strategie a adoptat pentru a reuși să slăbească.

I-a fost foarte dificil, dar a avut ambiție pentru a ajunge la o greutate normală. În urmă cu trei ani cântărea aproximativ 170 de kilograme, lucru care l-a pus pe gânduri.

Micutzu a dezvăluit că a început dieta pas cu pas, renunțând la carne și mai apoi la carbohidrați.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș.

Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a declarat Micutzu, citat de wowbiz.ro.

De asemenea, acesta a recunoscut faptul că la acea vreme era dependent de mâncare și avea un stil de viață complet dezordonat.

„ Doar mâncarea a scăpat de sub control. (…) Dar seara rupeam când venea vorba de mâncare. Era pe genul «Mănâncă, mă, să fii sănătos!»”, a povestit tânărul.

Cine e Cosmin Nedelcu

Cosmin Nedelcu s-a născut pe 22 iulie 1986 în Focșani, unde a absolvit Liceul de Artă „Gheorghe Tătărescu”.

După terminarea liceului a început cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București (UNATC). A fost atras de stand-up comedy, așa că a ales să devină și el comediant, iar de 17 ani a reușit să umple sălile de spectacole.

Cariera sa nu s-a rezumat doar la show-uri, a jucat în diverse seriale și filme, dar este și om de televiziune. De-a lungul timpului, Micutzu a apărut în mai multe show-uri de divertisment precum „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”, unde a colaborat cu Mihai Bendeac.

El a apărut „Teambulding”, film pe care l-a produs și regizat împreună cu Matei Dima, un succes cinematografic. În 13 săptămâni de rulare a avut peste 980.000 spectatori și încasări de peste 4,6 milioane de euro, devenind astfel filmul cu cele mai mari încasări din istorie.