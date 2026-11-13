Actorul francez Gérard Depardieu intenționează să renunțe la procesul de apel împotriva condamnării sale la 18 luni de închisoare cu suspendare, pronunțată în mai 2025 de Tribunalul din Paris, au relatat joi, 12 noiembrie, publicațiile franceze.

Deşi urma să fie judecat în apel, începând de luni, pentru agresiuni sexuale asupra a două femei comise în timpul filmărilor la pelicula „Les Volets Verts”, Gérard Depardieu a decis în cele din urmă să renunţe la acest proces şi să accepte pedeapsa care i-a fost aplicată în primă instanţă, scrie News.ro.

Condamnat în mai 2025 la 18 luni de închisoare cu suspendare de Tribunalul din Paris, actorul a făcut imediat apel împotriva hotărârii. Însă joi, el a anunţat că intenţionează să-şi retragă apelul, ceea ce ar face ca şi condamnarea sa să devină definitivă.

Gérard Depardieu Foto: X

Cererea sa urmează să fie examinată la deschiderea şedinţei de luni, la care actorul nu va fi prezent, a declarat pentru BFMTV o sursă apropiată dosarului.

Un videoclip din 2011 îl surprinde pe Gérard Depardieu atingând în mod repetat părțile intime ale unei figurante, care încearcă să-l respingă. Femeia, identificată drept Olivia, avea 22 de ani la momentul filmării.

„Mi-a pus mâna pe fund. Pe amândouă fesele. Mult timp. (...) A încercat de mai multe ori ceea ce se poate numi cu adevărat o atingere în zona intimă”, povesteşte ea. Ea susţine că actorul i-a „băgat mâna în decolteu”, atingându-i sânii „de mai multe ori”.

Mediapart afirmă că a verificat faptul că aceste gesturi nu figurau în scenariul filmului.

Olivia, la rândul ei, precizează că a încercat „prin toate mijloacele” să respingă mâna lui Gérard Depardieu, însă fără succes. Ea spune că s-a simţit „atacată”, având senzaţia că „lenjeria intimă nu era suficientă pentru a o proteja”.

La acea vreme, Gérard Depardieu a fost şi el interogat în legătură cu acuzaţiile de abuzuri sexuale comise în cadrul a 11 filmări, printre care şi „Turf”. Prin intermediul avocatului său, el a declarat că „neagă toate acuzaţiile care ar putea intra sub incidenţa legii penale”.

Gérard Depardieu are și susținători.

De exemplu, actrița de origine franceză Brigitte Bardot, în vârstă de 90 de ani, a stârnit controverse în primul său interviu televizat din ultimii 11 ani, când a luat apărarea actorilor Nicolas Bedos și Depardieu.