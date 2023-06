Mărturisirile cutremurătoare ale unei vedete TV: „Am fost agresată, înșelată, umilită“

Magda Vasiliu, fosta prezentatoare de la Prima TV, a dezvăluit că a fost agresată, înșelată și umilită de foștii parteneri. Reacția vine după drama prin care trece Dana Roba.

După ce a aflat situația prin care trece Dana Roba, fosta iubită a lui Nicolae Guță, care a ajuns la Terapie intensivă după ce a fost atacată cu un ciocan, Magda Vasiliu a avut curajul să povestească propriile drame.

„Sunt absolut îngrozită de ce i s-a întâmplat Danielei Roba. Nu ne cunoaștem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani și puteam nici să nu fi auzit de ea. Simplul gând că o femeie e lovită cu ciocanul de soț în timp ce doarme mă cutremură. „Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită, dar am plecat de fiecare dată la timp” Stai în casă, trăiești sub același acoperiș cu un om care, brusc, devine un monstru este înfricoșător. Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită, dar am plecat de fiecare dată la timp. Și am decis, în consecință, că Vlad e singurul bărbat (în devenire) pe care îl mai vreau sub același acoperiș. Nu-mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experiență că e bine să pleci de la primele semne că relația scârțâie”, a scris Magda Vasiliu pe contul de Facebook.

Magda Vasiliu spune că nici dacă accepți compromisuri nu ajută la absolut nimic. „Acum sunt liberă, nu singură. Așa mă consider“, spune ea.

Dana Roba, fosta iubită a lui Nicolae Guță, a fost lovită de soțul ei cu un ciocan în zona craniului, provocându-i leziuni extrem de grave. Dana Roba a fost operată pe creier și se află la ATI. Dana Roba a fost operată de medicii de la un spital din Timișoara, care s-au chinuit vreme de nouă ore să-i salveze viața. În prezent, starea ei este în continuare una gravă, potrivit viva.ro.

„La data de 5 iunie 2023, în jurul orei 11:20, polițiștii Secției 3 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că între doi soți, un bărbat în vârstă de 45 de ani și o femeie de 31 de ani, din Timișoara, în timp ce se aflau în locuința personală a avut loc un conflict spontan, femeia fiind lovită cu un corp contondent la nivelul capului.

Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violență în familie, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, urmând că în cursul zilei de mâine să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurările producerii acestui incident”, este comunicatul emis de oamenii legii.

Magda Vasiliu a fost căsătorită prima dată cu baritonul Valentin Vasiliu. După doar doi ani de mariaj, în 2003, cei doi au divorţat. A urmat al doilea mariaj al fostei prezentatoare de la Prima TV cu tatăl fiului ei, cu Andrei Vintilescu. În octombrie 2014 au semnat actele pentru separarea legală. În 2015, Magda s-a căsătorit cu Cosmin Stoian. După șase ani, au divorțat.