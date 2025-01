Manelistul Jador își acuză producătorul de șantaj. „Toată munca mea de șase ani s-a dus”. Artistul a pierdut canalul de Youtube

Remus Ionuț Dumitrache, cunoscut de fani drept „Jador”, susține într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare că a fost șantajat ani la rând și a fost victima mai multor atacuri. Colegul său de breaslă, DeSanto, acuzat că i-a închis pagina de Youtube, a reacționat ironic.

Jador le-a cerut ajutor fanilor, povestind că producătorul muzical DeSanto i-ar fi închis pagina de Youtube și i-ar fi cerut o sumă uriașă de bani pentru a o debloca.

Artistul a susținut că DeSanto i-a șters toate melodiile de pe YouTube chiar în ziua de Crăciun. Ulterior, producătorul i-ar fi cerut 100.000 de euro.

„Ce să fac, iubirea mea? Acesta este un videoclip sentimental. Toată munca mea de șase ani s-a dus, iubirea mea. Iartă-mă că plâng. Toată munca mea de șase ani s-a dus. Pur și simplu, nu știu dacă voi păstra acest videoclip sau nu, pur și simplu mă descarc. În data de 25 decembrie am primit strike de la DeSanto. Mi-a închis contul, toate piesele pe care le-am compus eu”, a spus cântărețul într-un videoclip publicat TikTok.

„Iubesc muzica atât de mult încât pur și simplu, nu știu, mi-a dat strike, mi-a închis contul, mi-a cerut 100.000 de euro ca să mă lase în pace. Nu am banii ăștia pentru că nu sunt milionar. Nu am banii ăștia. Fac doar muzică, vin la evenimentele voastre, cânt, nu știu să fac altceva. Mi-a șters toate melodiile de pe YouTube și nu știu cum să fac, cum să rezolv pentru că sunt doar un om normal care cântă. Lumea se aștepta la mine să fac o nuntă nu știu cum, eu am o viață simplă, mănânc șuncă și ciorbă și oamenii mi-au luat banii”, a mai completat artistul.

„Nu am luat niciun ban”

Artistul a publicat un videoclip și pe Youtube, unde a lansat un apel către fani, să se aboneze la noul canal de Youtube pe care postează.

„Canalul a fost șters, canalul mare de Youtube. Acolo aveam toate piesele. (...) Dacă cineva dorește să se aboneze aici, să fac un nou canal, să o iau de la zero. E al treilea pe care îl deschid. Vă rog din suflet, dați share, ajutați-mă să formăm aici o comunitate, pentru că toată munca mea de șase ani de zile s-a dus. (...) Canalul mare nu mai este, nici piesele de pe canalul lui DeSanto, pentru că le-a șters. Sunt șantajat de 3 ani de zile, când mi-am înscris numele la OSIM. Pur și simplu eu nu mai puteam să îmi folosesc numele de Jador”.

„Nu am luat niciun ban din toate piesele mele vechi. Nici măcar un leu (...) Ne-a înscris la OSIM. Nu mai puteam să îmi folosesc numele. (...) Mi-a cerut prima oară 100 de mii de euro pe nume. Eu nu am banii ăștia. Acum îmi cere 100 de mii de euro ca să îmi dea canalul înapoi. Mi-am plătit piesele, toate, și a luat și bani de pe ele. Îmi lua 30% din concerte. După plăteam și formația și mai rămâneam și eu cu niște bani. Abia îmi ajungeau ca să-mi iau pâine. Nu doar el face asta, asta se întâmplă în industria muzicală de la noi. Asta e realitatea. (...) Mă lupt cu o mafie”, a mai spus artistul, relatând că sunt mai mulți colegi de-ai săi în aceeași situație și că are nevoie de susținerea fanilor.

Artistul a acuzat că DeSanto i-a mai închis un canal de Youtube, i-a tăiat roțile de la mașină și i-a spart poarta la studio. „Nu am pe nimeni, sunt singur în Bucureștiul ăsta. Am venit cu un ghiozdan și nu am pe nimeni. Aveam doar muzica. Sunt disperat. Nu știu ce să fac. I-a șters și lui soră-mea piesa”, a mai adăugat artistul.

Reacția lui DeSanto

În replică, DeSanto a susținut pe TikTok că este acuzat pe nedrept, fiind denigrat, și că în industrie este cunoscut faptul că acel canal de Yotube poate fi setat pe privat.

„Mă, frate, când ai nevoie de ajutor, sună la 112. Asta e una. Nu te apuca să plângi, dar mă mir că în 2025, uite acum suntem în 2025, cu câteva lacrimi, poți să înduioșezi o grămadă de lume și să instigi la anumite chestii. Bineînțeles că voi lua măsuri în legătură cu tot ce se întâmplă la ora actuală”, a spus DeSanto.

Scandalul dintre cei doi ar fi însă unul mai vechi, izbucnit în momentul în care Jador a vrut să își obțină drepturile de autor.