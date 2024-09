Mădălin Ionescu, dezvăluiri neașteptate despre plecarea cu scandal de la Acces Direct: „Singura mea greșeală e că am ascultat”

Deși se bucura de un succes răsunător, cunoscutul prezentator TV Mădălin Ionescu a decis în urmă cu mai bine de un deceniu să părăsească emisiunea „Acces Direct”. Anii au trecut, iar jurnalistul a decis să revină în sânul Antenei cu o nouă emisiune, „Viața fără filtru”.

Emisiunea „Viața fără filtru” este difuzată pe Antena Stars.

În cadrul unui interviu, prezentatorul TV a vorbit despre motivul care a stat la baza deciziei sale de a pleca din Antenă și ce l-a făcut să revină în sânul trustului.

„Am plecat de la Antenă în calitate de lider de audiență și după ce am produs, cu toată modestia, o revoluție a genului tabloid în TV. Acces Direct a fost prima emisiune zilnică de televiziune din România care a depășit o medie lunară de un milion de telespectatori! E adevărat că a fost un final bizar și nefiresc, dar nu am fost niciodată ranchiunos. Am privit doar înainte. La întoarcere, am găsit un trust și mai solid, cu succese de piață mari și incontestabile. Antenele dau astăzi ora exactă pe piața media”, a susținut Mădălin Ionescu, în vârstă de 54 de ani, pentru Viva.ro.

Deși susține că nu a dorit să-și protejeze „prea tare viața personală”, prezentatorul TV a afirmat că singura sa „greșeală” a fost că a „ascultat, la un moment dat, sugestia managerului” de la acea vreme, care i-a solicitat să nu dezvăluie că era „în divorț”.

„Nu am vrut niciodată să îmi protejez prea tare viața personală pentru că nu am avut ce să ascund. Singura mea greșeală e că am ascultat, la un moment dat, sugestia managerului din acel moment al emisiunii Acces Direct, care mi-a cerut să nu fac public faptul că eram în divorț, pe motiv că nu se știe cum va reacționa publicul.

Dacă aș fi făcut-o la momentul în care s-a produs ruptura… relația cu Cristina nu ar mai fi generat nebunia care ne-a ținut luni de zile pe prima pagina a ziarelor, ci ne-ar fi dat dreptul la o viață normală, așa cum am fi meritat”, a dezvăluit Mădălin Ionescu.