Lisa Marie Presley, o viață tumultuoasă marcată de tragedii: moartea lui Elvis, sinuciderea fiului, patru căsnicii eșuate și dependența de cocaină

Lisa Marie Presley, singura fiică a regelui rock'n'roll Elvis Presley și a actriței Priscilla, a murit la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit, joi, 12 ianuarie, un stop cardiac.

Ea fost descoperită inconștientă de o menajeră. Conform publicației Daily Mail, primul ei soț, Danny Keough, s-a întors la casa pe care o împărțeau și a efectuat manevre de resuscitare până la sosirea paramedicilor, care au reușit să o resusciteze și să o ducă de urgență la un spital local, unde în cele din urmă a fost declarată moartă.

Priscilla Presley a fost văzută sosind la spital pentru a-și susține fiica, la o oră după ce s-a raportat urgența medicală. Ea a publicat o declarație în care a spus: „Cu inima strânsă trebuie să împărtășesc vestea devastatoare că frumoasa mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit. A fost cea mai pasionată, puternică și iubitoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Vă cerem intimitate în timp ce încercăm să facem față acestei pierderi profunde“.

Și-a găsit tatăl mort pe covor

Singurul copil al celebrului Elvis Presley şi al actriţei Priscilla Beaulieu Presley, Lisa Marie Presley s-a născut la 1 februarie 1968, în Memphis, Tennessee. La vârsta de patru ani s-a mutat cu mama sa în Los Angeles, după ce părinţii au divorţat în 1973.

Lisa Marie avea doar nouă ani când a văzut cadavrul tatălui ei prăbușit cu fața în jos pe covor, ea amintindu-și că a plâns când a spus „tatăl meu e mort“.

După moartea lui Elvis Presley, la 16 august 1977, Lisa Marie Presley, care avea 9 ani, a devenit moştenitoare a averii tatălui său alături de bunicul său Vernon Presley şi bunica Minnie Mae Hood Presley. În urma decesului bunicilor ei paterni, în 1979 şi 1980, Lisa Marie Presley a devenit unica moştenitoare, dreptul de administrare, până la împlinirea vârstei de 18 ani, revenindu-i mamei sale.

Şi-a adorat tatăl, care o lua cu el la concerte. Dar copilăria i-a fost marcată de destinul tragic al regelui rock'n roll. „Mi-l amintesc ca tată, dar a fost un tată foarte interesant'', povestea artista în emisiunea „Good Morning America'' în 2009. Trecând printr-o depresie în adolescenţă, a început să consume substanţe interzise, dar la 18 ani a reuşit să renunţe şi să se dedice muzicii, după ce a a fost internată la un centru de dezintoxicare.

Cei patru soți ai Lisei Marie Presley

Lisa Marie Presley a fost membră a Bisericii Scientologice (din care s-a retras oficial în 2016), unde l-a cunoscut pe primul ei soţ, Danny Keough, cu care s-a căsătorit în 1988. Au format un cuplu timp de șase ani. Au avut împreună o fiică, Riley, și un fiu, Benjamin, înainte de a se căsători cu Michael Jackson în anul 1994.

La 26 mai 1994, s-a căsătorit cu Michael Jackson. Mariajul celor doi a fost permanent în atenţia presei, până la divorţul din ianuarie 1996. Mulţi au susţinut că mariajul dintre Michael Jackson şi Lisa Marie Presley nu s-a consumat niciodată, ci a servit doar pentru a calma acuzaţiile de pedofilile care planau asupra lui Michael.

Cei doi s-au împrietenit după ce s-au întâlnit în 1975 la un concert în Las Vegas. Au început să se apropie până când au luat cina cu un prieten comun în Los Angeles.

În 1995, a apărut în videoclipul piesei "You Are Not Alone", alături de Michael Jackson.

Ea a spus că a fost conștientă de dependența lui de droguri în 1995 - la doar un an după ce s-au căsătorit - după ce el s-a prăbușit pe scenă în timp ce repeta pentru un concert special HBO. Ea i-a dat un ultimatum superstarului: alege drogurile sau pe ea. El a ales drogurile.

Căsnicia lor a durat doar doi ani și a fost rapid copleșită de probleme, inclusiv faptul că Jackson a fost acuzat că a abuzat de copii. Ea susținea că a fost „absorbită“ în a crede că Jackson era o „persoană neînțeleasă", iar nunta lor a avut loc la un an după ce Jordan Chandler a intentat un proces împotriva lui Michael Jackson, acuzându-l de abuz sexual. Lisa Marie a declarat pentru Rolling Stone în 2003 că a devenit obsedată de încercarea de a-l „salva“ pe star și a crezut că ar putea „salva lumea“ împreună.

Presley a fost singură câţiva ani după Jackson,până l-a cunoscut pe actorul Nicholas Cage cu care s-a căsătorit în anul 2002. Cei doi au avut o căsnicie de scurtă durată: Cage a solicitat divorțul în 2004 după ce nu au reușit să își „stabilizeze“ viețile unul altuia. Lisa Marie Presley a reflectat asupra relației sale cu starul de la Hollywood, comparându-se cu doi „pirați tiranici“.

În 2006, a urmat cea de-a patra căsătorie a cântăreţei, cu producătorul Michael Lockwood, cu care are două gemene - Harper şi Finley. Alături de el a avut cel mai lung mariaj, de 10 ani. Cei doi s-au separat în 2016. Avocatul Lisei a subliniat că motivele pentru care clienta sa a solicitat divorţul au fost problemele financiare şi copiii. „El a fost responsabil de averea cuplului şi nu a administrat-o corespunzător. A profitat de ea“, a explicat avocatul.

A ajuns din nou dependentă de droguri

A fost o perioadă foarte dificilă, deoarece a recunoscut că a început să ia opioide în 2008, la scurt timp după nașterea copiilor.

În ultimii ani, ea a vorbit deschis despre dependența sa paralizantă de droguri, inclusiv analgezice, opioide și cocaină. În timp ce scria prefața cărții lui Harry Nelson - „The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain“ -, Lisa Marie Presley a vorbit pentru prima dată despre dependența sa de analgezice, opioide și cocaină. Ea a spus în cartea scrisă în 2019 că este „recunoscătoare că este în viață astăzi", înainte de a explica că a început să ia opioide după nașterea gemenilor săi Vivienne și Finley în 2008. „S-ar putea să citiți asta și să vă întrebați cum, după ce am pierdut oameni apropiați, am căzut și eu pradă opioidelor“. „A fost nevoie doar de o prescripție pe termen scurt de opioide în spital pentru ca eu să simt nevoia să continui să le iau“, a povestit singura fiică a lui Elvis Presley. Dependența a făcut parte din viața vedetei încă de când era copil, tatăl ei și fostul ei soț, Michael Jackson, murind amândoi din cauza unor complicații cauzate de consumul de droguri.

În timpul procedurilor de divorț cu Lockwood, ea a pierdut temporar custodia fiicelor sale gemene, care au mers să locuiască cu mama sa Priscilla. Într-o depoziție din 2017, la un an de la despărțirea acerbă, ea a recunoscut că a abuzat de cocaină, opioide, analgezice și alcool. Lisa Marie a adăugat că a fost nevoită să meargă la dezintoxicare „de mai multe ori", recunoscând că a făcut între trei și cinci stagii într-un centru de tratament mexican.

Ea a spus că era un „dezastru“ și că „nu se putea opri“, documentele din instanță dezvăluind că în ultimul an de căsnicie cu Lockwood „abuza teribil de cocaină“. Cântăreața a adăugat: „Nu am amestecat pastilele și alcoolul decât în ultimii doi ani“.

Lockwood și Lisa Marie au petrecut ani de zile certându-se din cauza finanțelor și au continuat lupta până la moartea ei. El cerea 40.000 de dolari pe lună ca pensie alimentară pentru copii și insista că ea avea mai mulți bani decât susținea în documentele de la tribunal.

Marcată de moartea fiului

În 2020, Lisa Marie s-a retras aproape complet din lumina reflectoarelor după moartea lui fiului său, Benjamin. Singurul fiu al moștenitoarei s-a sinucis la vârsta de 27 de ani - și avea în organism cocaină și alcool.

Benjamin a murit din cauza unei răni de glonț autoprovocate în locuința de 1,8 milioane de dolari a familiei din Calabasas, după o ceartă cu iubita sa, Diana Pinto. El încercase să își ia viața cu șase luni înainte și fusese la dezintoxicare de patru ori, dar nu și-a finalizat niciodată recuperarea.

În luna august, ea a vorbit în sfârșit despre durerea pe care a simțit-o în urma pierderii fiului ei, scriind un eseu despre încercările sale de a trece peste moartea acestui: „Pot înțelege de ce oamenii pot dori să te evite odată ce o tragedie teribilă a lovit. Mai ales un părinte care își pierde copilul, pentru că este cu adevărat cel mai mare coșmar al tău“, a scris ea în eseul său, publicat de People.

Lisa Marie Presley a adăugat că fiul ei îi amintea de tatăl ei, ceea ce nu a făcut decât să o tulbure și mai mult: „Semăna atât de mult cu bunicul său în atât de multe privințe încât chiar m-a speriat“.

La doi ani de la moartea lui Benjamin, Lisa nu simțea prea multă ușurare în urma pierderii tragice și, chiar mai rău, se învinovățea pentru moartea fiului ei. „Deja mă lupt cu mine însămi și mă bat neobosită și cronic, învinuindu-mă în fiecare zi și asta este destul de greu să trăiesc acum cu asta“, a mărturisit ea.

Marți, Lisa Marie Presley a fost prezentă la Globurile de Aur împreună cu mama sa la gala Globurilor de Aur de la Beverly Hills pentru a-l vedea pe Austin Butler ridicând un gong pentru interpretarea regelui rock n' roll-ului în filmul „Elvis“. Amândouă au plâns în timpul discursului emoționant al actoruluui Austin Butler, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, film dramatic.