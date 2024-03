Lili Sandu, dezvăluiri emoționante despre relația cu Bogdan Stelea: „El a fost prima mea iubire”. De ce nu s-au căsătorit VIDEO

După aproape 20 de ani de când au avut o relație cu Bogdan Stelea, fosta sa iubită, Lili Sandu, face dezvăluiri emoționante și dă din casă lucruri pe care nimeni nu le-a știut până acum. Cei doi au fost la un pas de a se căsători, dar finalul nu a fost unul fericit.

Cuplul s-a despărțit pe vremea când frumoasa cântăreață și prezentatoare avea 26 de ani. Într-un interviu recent, vedeta de la Pro TV, Lili Sandu, a oferit detalii inedite despre fosta sa relație. Ea nu s-a sfiit să recunoască faptul că Bogdan Stelea a fost prima ei iubire.

„Bogdan a fost prima mea iubire. Și a fost o iubire atât de intensă și atât de frumoasă. Mă rog, cu mici scăpări. Eram un copil care i-a dăruit inima. El e mai mare ca mine cu 11 ani”, a povestit Lili Sandu, invitată la podcastul Ilincăi Vandici.

La vremea când s-au cunoscut, Bogdan Stelea era portarul echipei naționale de fotbal. Pe plan personal, el se afla în proces de divorț.

„Eu, când l-am cunoscut pe Bogdan, eram cunoscută cât de cât în România. Trecusem de Școala Vedetelor, existam cu numele în industria muzicală de atunci. Când l-am cunoscut pe Bogdan, el era portarul naționalei României, dar eu nu știam foarte multe lucruri despre el (...) El era căsătorit, dar când l-am cunoscut eu era în proces de divorț, de separare de soție. Lucrurile astea nu se știu. ”, a mărturisit vedeta.

Povestea lor de dragoste părea desprinsă din basme, iar Bogdan Stelea a fost aproape să o ceară de soție pe celebrul Arc de Triumf din București. Cu toate că legătura lor a fost puternică și plină de pasiune, destinul nu a fost de partea lor în ceea ce privește căsătoria, iar planurile lor de viitor nu s-au concretiza.

„Tot timpul mă gândesc la el cu respect și, da, am spus mereu, el mi-a adus notorietate. Eram iubita portarului naționalei României. N-am fost niciodată căsătoriți deși foarte multă lume scrie asta. Nu am fost căsătoriți, deși am fost cerută de soție de către Bogdan, dar nu ne-am căsătorit”, a adăugat Lili Sandu.

Nu a lăsat neclar nici motivul separării: „La vărsta aia voiam să evoluez, la fel ca și el, dar nici noi nu ne mai înțelgeam bine.”

Cu toate că nu i-a fost deloc ușor, Lili Sandu pare împăcată cu trecutul său și se concentrează pe prezent. Acum, ea este căsătorită cu Silviu Țolu. Între ei este, de asemenea, o mare diferență de vârstă, partenerul artistei fiind cu 12 ani... mai mic. Cei doi au împreună un băiețel.

„Acum, dacă ne vedem, ne salutam. Până la urmă, a fost prima mea iubire. Am suferit după aceea, dar nu a fost să fie. Mi-a rămas în suflet și Silviu știe asta”, a dezvăluit Lili Sandu.