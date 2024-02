Laurette a vorbit despre relația cu Ion Țiriac: „Era frumos cu avionul privat, te dădeai jos, te lua cu mașina cu șofer”

Laurette a povestit, în premieră, despre relaţia sa cu Ion Ţiriac, în cadrul podcastului „Tare de tot” al lui Viorel Grigoroiu, informează Click!.

Laurette Atindehou are acum 40 de ani şi a fost, pe rând, fotomodel de succes în capitală şi asistentă a Adrianei Bahmuţeanu la emisiunea pe care aceasta o realiza, cele două ipostaze propulsând-o în lumea strălucitoare a vedetelor şi crescându-i notorietatea. Ca mai toate fetele frumoase ajunse persoane publice, şi ea a devenit, de-a lungul timpului, protagonista unor controverse care au ținut prima pagină a publicațiilor mondene. Una dintre acestea a fost legată de relaţia ei cu Ion Ţiriac.

Prima dată frumoasa mulatră şi fostul mare tenisman au fost surprinși împreună în anul 2016, la plajă, chiar de către paparazzi Click! În timp ce ziarele publicau constant informaţii despre maşinile de lux în care era văzută şi pe care le schimba ca pe şosete, cât şi despre cadourile de mii de euro pe care i le făcea miliardul, Laurette a refuzat să dea detalii sau să răspundă la întrebările ziariştilor.

Și în timpul relației cu miliardarul, dar şi ani buni după aceea, e a păstrat tăcerea în ceea ce privește acest subiect, fiind discretă, aşa cum mărturiseşte, din respect pentru fostul mare tenisman. Singura informaţie pe care a confirmat-o legat de ajutorul sau cadourile primite de la Ion Ţiriac a fost când acesta i-a oferit o maşină din parcul său auto pentru filmarea unui videoclip.

Acum, după atâţia ani de când relaţia cu omul de afaceri s-a sfârşit, invitată în cadrul podcastului lui Viorel Grigoroiu, Laurette a recunoscut că Ion Țiriac a răsfățat-o ca pe o regină în timpul relației lor și a dezvăluit câteva secrete din intimitatea cuplului.

„Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”

Laurette a mărturisit că relaţia cu celebrul tenisman a fost una cu totul specială şi că, în ciuda faptului că a mai format un cuplu şi cu alţi milionari celebri, „Ţiri” ocupă un loc special în sufletul său. Asta şi pentru faptul că a făcut-o să se simtă cu adevărat ca „regina reginelor”.

„Am mai avut relații cu milionari celebri de la noi. Țiri, că eu așa îi zic, o să rămână acolo la corason, la sufletul meu. Nu prea am mai vorbit așa în ultima perioadă. (...) Era frumos cu avionul privat, te dădeai jos, te lua cu mașina cu șofer. E foarte greu de accesat: trebuie să fii frumoasă, deșteaptă, să știi să vorbești, să știi să taci atunci când trebuie, să ai simțul umorului. Oamenii de afaceri sunt foarte stresați și tu trebuie să știi să te faci plăcută, să fii jovială. Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor! Dacă nu eram eu deosebită și specială, se mai uita domnul Țiri la mine? Dacă nu eram frumoasă și deșteaptă?”, a declarat ea.

„Dacă eu eram sinceră, nu se termina...”

Întrebată dacă este adevărat că ruptura dintre ei s-a produs ca urmare a faptului că ea a fost cea care a înşelat încrederea acordată, Laurette a recunoscut că a fost greşeala ei.

„De acolo mi s-a tras…A fost un vis care s-a împlinit, dar a fost greșeala mea, recunosc pentru prima dată. A fost greșeala mea, pentru că trebuia să fiu mult mai Am greșit, da! Trebuia să spun asta, sunt, uite așa, așa… De acolo mi s-a tras. A fost vorba de o terță persoană. Dacă eu eram sinceră, nu se termina. Nu, nu am jucat la două capete. Dar nu am spus adevărul, de frică să nu pierd persoana respectivă. Dar nu a fost bine, regret! Dar pot să spun acum că am jucat la cel mai înalt nivel”, s-a confesat Laurette.

Despre fostele relaţii, în prezența actualul iubit

Laurette a venit la podcastul lui Viorel Grigoroiu însoțită de actualul iubit, fostul fotbalist al lui Dinamo, Magaye Gueye (33 de ani). Ea nu s-a ferit să vorbească despre relațiile ei din trecut în prezența fotbalistului, împreună cu care locuiește în prezent la Paris.

„În ziua de azi, e mai complicat să găsești un om cu care să fii pe aceeași lungime de undă și să ai aceleași planuri de viitor. Nu totul este perfect, dar când treci prin momente mai grele, atunci vezi cum este omul de lângă tine, dacă te iubește cu adevărat. Ne-am despărțit de vreo două ori, dar până la urmă tot împreună suntem. Eu îl știam dinainte să vină în România. Mă agățase la Paris, într-un club. Am schimbat numerele de telefon. Atunci a fost ceva fugitiv. S-a rupt legătura. De abia când a venit în România, la Dinamo, am început relația. Suntem împreună de 4 ani, m-a cerut în căsătorie de câteva ori. Prima dată l-am refuzat. Nu știu dacă mă mai căsătoresc! O putem face și mâine, dar nu mai am chef de partaje, divorț”, a spus Laurette despre actuala sa relaţie romantică.

Cu Ciprian Nistor s-a căsătorit la Penitenciarul din Jilava

Laurette a vorbit și despre scurta ei căsătorie cu milionarul Ciprian Nistor, care a avut loc în Penitenciarul din Jilava, unde omul de afaceri executa o pedeapsă de 15 ani, fiind condamnat pentru evaziune fiscală. Bărbatul i-a cerut, însă, divorțul după doar un an și patru luni de mariaj. „Am fost căsătorită cu un milionar. Suntem într-o relație ok acum. Am rămas cu o casă de la el. Cu fostul m-am dus fericită și am semnat divorțul. Dacă stăteam, poate eram acum milionara. El mi-a cerut divorțul”, a mai spus vedeta.

Laurette Attindehou nu s-a temut să recunoască faptul că are un trecut amoros tumultuos. Fosta asistentă tv a avut o relație şi cu afaceristul Mihai Ștefan, cu care are o fetiță, Serena Luce Maria (13 ani).