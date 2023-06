„The Idol“, cu fiica lui Johnny Depp, cel mai șocant serial al anului. „Nu sunt obișnuită să văd sex atât de explicit și pervers“ FOTO VIDEO

Serialul cu Lily-Rose Depp și The Weeknd poate fi urmărit de astăzi pe HBO Max. Producția, care se apropie de zona pornografiei, a născut numeroase controverse încă de dinainte de lansare.

„The Idol/Idolul“ este o miniserie americană de șase episoade, în care fiica cea mare a lui Johhny Depp și a Vanessei Paradis are rolul principal. Creată de Sam Levinson (cunoscut pentru un alt serial controversat, „Euphoria“), Abel Tesfaye (The Weeknd) și Reza Fahim, „The Idol“ a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, unde au fost prezentate primele două episoade. Serialul a fost, pe de o parte, ovaționat de public, pe de altă parte „demolat“ de critici și jurnaliști, iar asta încă din faza de producție.

Este „o fantezie a unui bărbat toxic“ - așa cum l-au caracterizat criticii de film - sau e o privire sinceră asupra relațiilor sexuale în ziua de azi?, notează The Guardian.

„The Idol“ spune povestea unei vedete pop, Jocelyn (Lily-Rose Depp), care are o cădere nervoasă după un turneu anulat și care pregătește o revenire în industria muzicală. Într-o noapte, într-un club de dans din Los Angeles, ea îl întâlnește pe Tedros (The Weeknd), proprietarul misterios al localului, un guru-coach specializat în dezvoltare personală. Deși el ascunde multe lucruri întunecate din trecutul său, Jocelyn este fascinată de acest bărbat cu care începe o relație ciudată și complicată, potrivit The New York Times.

Serialul a creat controverse cu luni bune înainte de a fi lansat. În martie, revista „Rolling Stone“ a publicat un articol cu mărturii anonime ale unor persoane din echipa de producție, care au spus că producătorul The Weeknd a cheltuit timp și bani pentru a face un show „despre un bărbat care ajunge să abuzeze o femeie, iar ei îi place acest lucru“.

Scene șocante și explicite

Serialul nu numai că a fost foarte criticat, dar a primit, inițial, un scor nemaiîntâlnit pe Rotten Tomatoes (9%), iar în prezent a ajuns la 25%, de asemenea un scor foarte slab.

În primul episod, Lily-Rose Depp apare o mare parte din timp topless, iar după proiecția de la Cannes criticii l-au caracterizat drept „o fantezie a unui bărbat toxic“. Serialul include multe scene de sex explicit, care conduc spre zona de pornografie, există scene de masturbare (cu personajul lui Lily-Rose Depp) și, uneori, scenele de sex sunt jenant și greu de vizionat, scrie The Guardian.

Actrița Hari Nef, 30 de ani, (care a mai colaborat în trecut cu producătorul Sam Levinson) și care în acest serial joacă rolul unui reporter de la „Vanity Fair“, spune că primele două episoade i s-au părut „puțin șocante“: „Nu sunt obișnuită să văd sex atât de explicit și atât de pervers“. Totuși, după proiecția de la Cannes a mărturisit că a reușit să „se gândească la ce face și spune Sam, incluzând sexul“.

„Cred că Sam reflectă cultura porno către publicul său – felul în care dorințele femeilor au evoluat post pornografie, feminismul post #MeToo. Reflectă o mulțime de conversații pe care le-am avut cu fete de vârsta mea, care dezvăluie dorințele generației noastre și modul în care acestea se potrivesc cu principiile de bază ale feminismului“, a declarat aceasta.

Sam Levinson, creatorul serialului „Euphoria“ de la HBO Max (o altă serie despre femei frumoase care trec prin diverse crize existențiale) a fost adeseori criticat pentru modul sexualizat în care își portretizează personajele feminine. Iar „Idolul“ pare să urmeze același tipar. La conferința de presă de la Cannes, a fost întrebat cum a regizat scenele explicite de sex, fără a merge „prea departe“. „Uneori, pentru a putea fi revoluționare, lucrurile trebuie duse prea departe“, a răspuns el, atrăgându-și noi critici.

Totuși, Lily-Rose Depp, protagonista serialului, a declarat în mai multe rânduri că „Levinson a fost cel mai bun regizor cu care aș fi putut lucra“.