Lecția oferită de Victor Slav fiicei sale: „A început să plângă”

Victor Slav și Bianca Drăgușanu au o fiică de șase ani, iar prezentatorul TV nu ezită să îi facă toate poftele micuței. Acesta a povestit că nu poate spune „Nu”, atunci când fiica sa vede o nouă jucărie, mai ales în perioada sărbătorilor.

„Mă prinde al șaselea an în postura asta. Crăciunul acesta mă prinde cum m-au prins și ceilalți cinci ani. Am întrebat-o deja ce și-ar dori și crede în Moș Crăciun. Am avut de curând o discuție cu ea foarte interesantă, pentru că noi, părinții, ne propunem să nu le cumpărăm atât de multe jucării copiilor, nu prea reușești. Pentru că sunt peste tot, sunt și în mall, atâtea magazine și le vede. Îmi spune că vrea și nu poți să îi spui că nu are voie”, a spus Victor Slav, la Antena Stars.

Prezentatorul TV a mărturisit că i-a făcut toate poftele micuței, mai ales acum de sărbători, deși a încercat să o convingă că va avea mereu suficiente jucării.

„Am avut o discuție cu ea și i-am explicat să nu mai cumpărăm atât de multe jucării. M-am folosit de această perioadă și i-am spus că Moș Crăciun urmărește tot timpul anului ce face copilul și știe câte jucării primește, pentru că el aduce jucării de Crăciun, iar dacă ai foarte multe jucării și Moș Crăciun face asta, aduce jucării. A început să plângă și am zis că trebuie să facem într-un fel să luăm maxim o jucărie pe săptămână... să putem să avem cadou de la Moș Crăciun, jucăriile astea multe să le strângem și le dăm la niște copii”, a mai spus Victor Slav.