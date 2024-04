Gina Pistol a dezvăluit minunea care i-a schimbat viața. Ce i-a adus Smiley de pe Muntele Athos

Gina Pistol, cunoscută prezentatoare TV și influencer, a împărtășit momentul în care viața i s-a transformat într-un mod miraculos, după ce medicii îi spuseseră că șansele de a deveni mamă erau aproape nule. Invitată într-un podcast, Gina a deschis inima și a vorbit despre această experiența sa.

La vârsta de 40 de ani, Gina se confrunta cu emoții puternice și incertitudine legate de posibilitatea de a concepe un copil. Cu toate acestea, destinul avea să-i rezerve o surpriză extraordinară. În ciuda așteptărilor medicilor și a faptului că tratamentele nu dădeau rezultate, Gina a fost ulterior răsplătită cu o minune: nașterea fiicei sale, Josephine, pe cale naturală.

Un aspect impresionant al acestei povești este faptul că soțul său, Smiley, i-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului, pe care l-a purtat cu credință și speranță.

„Mie Andrei mi-a adus de pe Muntele Athos brâul Maicii Domnului. L-am purtat. L-am pus într-un portofel și era cu mine tot timpul. În urma unor analize am aflat și mi-au spus mai mulți medici că nu am nicio șansă, am șanse 0,1 să rămân însărcinată. Chiar și cu tot felul de tratamente și așa, nu îmi promite nimeni nimic. Am rămas însărcinată și știu momentul în care am rămas însărcinată. Eram într-o perioadă în care nu eram fertilă”, a povestit Gina Pistol.

Ea este convinsă că acest miracol a fost o dovadă clară a intervenției divine. Gina a continuat mărturisirea emoționantă spunând: „Ce am simțit eu în momentul ăla, nu am mai simțit niciodată în viața mea. Nici nu știu cum să îți explic ce am simțit.”

Într-o declarație ulterioară, Smiley a subliniat puterea rugăciunii și a credinței în realizarea a ceea ce ne dorim: „Treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate.”

El a evidențiat rolul esențial al credinței și sacrificiilor în obținerea succesului și împlinirii în viață.

„Sunt oameni care au credință și fac sacrificii pentru ceea ce cred. La fel e și cu succesul, cu absolut tot”, a declarat Smiley, potrivit Wowbiz.

Mai mult decât atât, artistul a precizat că partenera sa de viață nu a încetat să se roage nici după ce a rămas însărcinată.