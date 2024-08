EXCLUSIV Cristi Gram, chitaristul trupei Phoenix, după moartea lui Nicu Covaci: „Mi-am pierdut tatăl încă o dată”

Moartea legendarului artist Nicu Covaci, fondatorul și liderul trupei Phoenix, a produs un val de emoție și tristețe în toată România. Trupa Phoenix este una dintre cele mai iubite trupe românești din toate timpurile.

„Adevărul” a vorbit despre marele Nicu Covaci cu Cristi Gram, chitarist al trupei Phoenix de peste 19 ani și bun prieten cu regretatul artist.

„Toate amintirile mele legate de Nicu sunt speciale. Faptul că am cântat împreună atât de mult timp dovedește pe lângă compatibilitate artistică și loialitate și o prietenie frățească, deși în aceste momente simt că mi-am pierdut tatăl ĩncă o dată...”, a declarat Cristi Gram în exclusivitate pentru ”Adevărul”.

Nicu Covaci, în vârstă de 77 de ani, a fost operat pe creier pe 22 martie 2024, la Spitalul Judeţean din Timişoara. Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix s-a simțit rău în lunile de dinainte de operație, acesta plângându-se că amețește, că nu mai poate sta în picioare, că-i amorțește fața și că îi este afectată vederea.

În ultimele luni, starea de sănătate a lui Nicu Covaci se înrăutățise.

Unul dintre cei mai apreciați chitariști din România, Cristi Gram a activat între aprilie 2001 și martie 2003 în Talisman, formație cu care a realizat un album de studio și unul înregistrat în concert. În aprilie 2004, Nicu Covaci, liderul legendarului grup Phoenix, l-a cooptat în formație. Alături de Phoenix, Cristi Gram a participat la realizarea albumului Baba Novak, lansat în octombrie 2005, iar anul următor a susținut un turneu național și apare pe DVD-ul de concert Live at Sala Palatului. În 2008 și-a adus contribuția la un nou material semnat Phoenix, Back to the Future.

În februarie 2014 a părăsit trupa Phoenix, după zece ani în care a fost principalul chitarist al formației, alăturându-se în martie 2014 supergrupului Pasărea Rock, înființat de trei foști membri Phoenix: Mircea Baniciu, Josef Kappl și Ovidiu Lipan. Ultima apariție a sa împreună cu Pasărea Rock a fost pe 1 august 2015, în cadrul Festivalului Folk You!, organizat la Vama Veche. În același an, Cristi Gram a revenit în trupa Phoenix.