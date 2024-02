Drama teribilă a Irinei, fostă membră a trupei ASIA: ”Am reușit să rămân întreagă la minte, deși sufletul...”

Fostă componentă a trupei A.S.I.A., Irina Nicolae duce o viață liniștită la Budapesta, alături de soțul și fiica sa. Însă nu întotdeauna a avut parte de tihnă. În urmă cu mai mulți ani fericirea artistei a fost umbrită de o adevărată dramă, scrie click.ro.

Despre această întâmplare cumplită, fosta cântăreața a avut puterea să vorbească recent, într-un interviu, relatează click.ro. Irina Nicolae și-a pierdut primul copil din cauza unor probleme de sănătate. A trebuit să nască la 5 luni.

„A fost o naștere indusă, naturală, din cauza unor probleme medicale pe care le-am descoperit mai târziu. A fost o experiență pe care nu o doresc nimănui, dar viața nu menajează pe nimeni și trebuie să luăm totul așa cum vine. Sunt recunoscătoare că am reușit să rămân întreagă la minte, deși sufletul îmi era frânturi, dar am știut și am simțit că va veni ziua în care am să îmi strâng în brațe copilul și că trebuie să mă ridic, să merg mai departe, să lupt, să nu renunț și să nu uit că Dumnezeu este lumină și iubire!”, a explicat artista.

Citește articolul complet pe click.ro.

Recent, artista Sorana Darclee, pe care publicul o cunoaște mai ales ca membră a trupei ASIA, a dezvăluit că suferă de o tulburare neurologică care a afectat-o toată viața, dar despre care a aflat abia în urmă cu doi ani.

Artista a mărturisit în emisiunea La Măruță că ceea ce în copilărie părinții crezuseră că este doar „prea multă energie”, a fost, de fapt o tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) de care nu a mai scăpat niciodată: „Mi-a afectat întreaga viață”.

Sorana și-a dat seama de acest lucru după ce a vizionat un material video pe o rețea socială, când avea 38 de ani.

„Era un filmuleț pe TikTok cu un tip care spunea: ți se întâmplă să nu poți duce un proiect cap-coadă, te apuci să faci un lucru și între timp ai alte 700 de idei și le lași baltă pe toate (...). Ai ADHD!”, a povestit Sorana în emisiunea „La Măruță”.