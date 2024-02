Oana Roman, mesaj emoționant de Valentine's Day: „Sărbătoresc iubirea, merit mai mult și mai frumos”

Fiica fostului premier Petre Roman a postat un mesaj emoționat pe pagina sa de socializare, de Valentine's Day. Despărțită recent de Marius Elisei, Oana Roman a uimit cu un mesaj despre iubire, deși toată lumea știe că nu se află în nicio relație de dragoste, scrie click.ro.

„De ziua iubirii eu sărbătoresc cea mai mare dovadă de iubire pe care am învățat-o foarte târziu. Am învățat să mă iubesc pe mine. Să mă accept, să mă protejez, să mă prețuiesc, să înțeleg că merit mai mult și mai frumos. Am învățat că dacă reușesc să mă iubesc pe mine, pot iubi la rându-mi și sunt pregătită pentru a primi iubire”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Isa e acum pentru mine definiția iubirii dar știu că cercul se va completa și închide atunci când va fi momentul potrivit. Cea mai mare izbândă a mea e că am reușit să înțeleg că nu mai trebuie să fac niciun compromis în iubire!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Citește articolul complet pe click.ro.

Când s-a separat definitiv de fostul soț

Oana Roman. în vârstă de 47 de ani, a dat cărțile pe față, î septembrie 2023, și a povestit când s-a despărțit definitiv de fostul ei soț, Marius Elisei, considerând că relația lor nu mai poate fi salvată. Acest lucru s-a întâmplat după ce s-a aflat că Marius Elisei ar avea deja o nouă relație, iar fiica lor, Isabela, i-ar fi cunoscut partenera.

„Dragii mei, știți că întotdeauna când am ceva de spus sau de lămurit, o fac aici, cu voi. Astăzi (n.r.: ieri) s-a declanșat o avalanșă de telefoane și de mesaje din partea ziariștilor, a televiziunilor, relativ la faptul că fostul meu soț și tatăl Izabelei, s-a văzut cu ea de ziua lui și a anunțat, așa, subtil, că este într-o nouă relație.

Drept pentru care, evident că astăzi toată lumea m-a sunat să mă întrebe ce părere am, să mă invite la emisiuni, să mă duc să povestesc despre asta. Le-am explicat că nu îmi doresc pentru că practic nu sunt foarte multe lucruri de spus. Sincer vă spun și din suflet, mă bucur foarte mult că el este ok, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi”, spunea Oana Roman.