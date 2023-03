Dragostea pasională a legendarului Michael Caine cu o braziliancă. Actorul de 90 de ani iubește aceeași femeie de-o viață VIDEO

Legendarul actor Michael Caine, Maurice Micklewhite pe numele său adevărat, împlinește astăzi 90 de ani. Genial în interpretarea unor escroci cu farmec ori detectivi cu fler, artistul declara că soția sa este cea care i-a salvat viața, pentru că ar fi băut până la moarte.

Michael Caine și soția sa, Shakira, formează unul dintre cele mai longevive cupluri de la Hollywood, iar povestea lor de iubire este și acum la fel de frumoasă ca la început. Shakira, în vârstă de 76 de ani, este cea care i-a schimbat viața genialului actor.

În 2019, actor a dezvăluit cum s-a întâlnit cu dragostea vieții sale, după ce a remarcat-o într-o reclamă la cafea. „Eram acasă și a apărut această reclamă la cafeaua Maxwell House, în care juca această frumoasă fată braziliană”, a mărturisit Caine într-un interviu cu Andrew Denton.

„I-am spus prietenului meu: Mergem mâine în Brazilia. Am bani mulți, o vom găsi.”

Spre surprinderea lui, femeia visurilor sale nu se afla atât de departe, ci la doar câteva case de unde locuia el. Ulterior, a aflat că reclama fusese filmată în Anglia. A făcut rost de numărul ei de telefon și a sunat-o timp de 10 zile până când aceasta a acceptat să se întâlnească cu el.

Conform okmagazine.ro, Caine a simţit atunci că soarta îi dă un semn. A aflat numărul ei de telefon ca să îi ceară o întâlnire. “Am sunat-o de 11 ori, dar de 10 ori m-a refuzat”, povestea el. Când actorul încetase să mai spere că această idilă poate avea un viitor, Shakira a acceptat să se vadă. “Am ieşit şi ne-am îndrăgostit instantaneu, iar de atunci nu ne-am mai despărţit”, mai spunea Caine.

Michael Caine și Shakira au împreună o fiică, Natasha, în vârstă de 50 de ani. Starul din „Alfie” mai are o fată, Dominique, de 67 de ani, din căsnicia anterioară cu actrița Patricia Haines.

Înainte să o întâlnească pe Shakira, Michael bea o sticlă de vodcă pe zi şi fuma intens. Actorul are convingerea că soţia sa i-a salvat viaţa, pentru că ar fi băut până la moarte dacă ea nu ar fi fost de acord să-i fie parteneră. „Nu mi-a spus să renunţ la băutură, am vrut doar să fiu treaz atunci când eram cu ea”.

Roluri memorabile

Michael Caine s-a născut la Londra, la 14 martie 1933. A părăsit şcoala la vârsta de 15 ani şi a avut mai multe locuri de muncă. S-a alăturat armatei britanice şi a luat parte la războiul din Coreea. La întoarcerea în Anglia, s-a îndreptat către o carieră în teatru şi a obţinut un post de asistent manager de scenă. A adoptat numele de Caine la sfatul agentului său, arată www.imdb.com.

La început, a apărut în filme mici, iar ocazional a interpretat roluri principale în seriale TV. Cunoaşte succesul în 1963, când este distribuit într-un rol principal în filmul ''Zulu''. Ulterior primeşte un rol în ''The Ipcress File'' (1965), urmat de alte două filme, ''Funeral in Berlin'' (1966) şi ''The Billion Dollar Brain'' (1967).

Michael Caine a interpretat roluri principale în filme clasice precum ''The Italian Job'' (1969), apoi în filmul lui Joseph L. Manckiewicz - ''Sleuth'' (1972), în care a jucat alături de Laurence Olivier şi pentru care a primit, în 1973, o nominalizare la Oscar. Alături de Sean Connery, a jucat în producţia ''The Man Who Would Be King'' (1975).

În 1999 obține Globul de Aur

Este nominalizat la Oscar în 1984 cu rolul din ''Educating Rita'' (1983), iar în 1987 câştigă Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar cu rolul din pelicula ''Hannah and Her Sisters'' (1986). În 1999 obţine Globul de Aur pentru cel mai bun actor pentru rolul din ''Little Voice'' (1998), iar în 2000 câştigă al doilea Oscar pentru cel mai bun actor pentru interpretarea din producţia ''The Cider House Rules'' (1999).

Printre peliculele în care a mai evoluat Michael Caine s-au numărat: ''The Dark Knight'' (2008), ''Harry Brown'' (2009), ''Inception'' (2010), ''Journey 2: The Mysterious Island'' (2012), ''Last Love'' (2013), ''Kingsman: The Secret Service'' (2014), ''Now You See Me 2'' (2016).

În 1993, Caine a fost numit Comandant al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), iar în 2000 a fost numit cavaler. În 2011 a fost numit Comandant al Ordinului Artelor şi Literelor, cea mai înaltă onoare culturală din Franţa