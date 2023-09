Dieta pe care Irina Loghin o urmează de peste 40 de ani

Irina Loghin are 84 de ani și o condiție fizică de invidiat. Regimul ei de viață o ajută să se mențină în formă, char și la această vârstă. Ea a dezvăluit câteva dintre secretele ei care o ajută să rămână mereu energică și în formă.

Cel mai important lucru despre care vorbește artista este dieta și mișcarea fizică, dar și o viață echilibrată. „Fac multă mişcare, foarte multă mişcare, zi de zi. Am spus o şi o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne, mişcarea este sfântă pentru a te menţine într-un fel sănătos. Normal că îmi simt şi eu anii că sunt destui, dar mişcarea este extraordinară asta mă ajută foarte mult”, a spus Irina Loghin la Antena 3.

De asemenea, ea a mai arătat că a renunțat la carne încă în urmp cu 40 de ani, arătând foarte rar mănâncă piept de pui, când nu are altă variantă. În schimb, nu mănâncă sub nicio formă carnea de porc, până și sarmalele le face cu pește. Pe lângă asta, prefeeratele ei sunt legumele, dub orice formă, salate, tocănițe, ghiveci etc.

Fără carne de porc, sarmalele - cu carne de pește

„De obicei eu nu gătesc porc. Carnea este departe de mine, am renunțat la carne. De vreo 40 și ceva de ani nu mai consum carne. Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar şi nu-l mănânc cu plăcere nici pe acela. Când nu am încotro, când sunt în deplasare. Acasă fac sarmale de pește de Crăciun și tot felul de salate crudități, ghiveci de tot feluri de legume. Un fin ne face cozonacul. Pe masă aveam nelipsitele sarmale de pește. Pentru restul familiei fac și de porc, dar eu cu Irinuca nu servim din astea. Ne simțim bine cu ale noastre cu care ne-am învățat de zeci de ani”, mai spune Irina Loghin, citează Perfecte.

Ea a mai dezvăluit că bea în fiecare dimineață un ceai special, preparat de ea.

„Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună. Ca să arăţi bine, trebuie să fii frumos şi sănătos. Sportul şi alimentaţia contează enorm. Fac sport încă de tânără, alerg câţiva kilometri buni în fiecare zi. Nu este uşor, dar aşa mă menţin”, a dezvăluit Irina Loghin.

„Nu prea am fost adepta operaţiilor estetice, ci m-am bazat mai mult pe tratamente naturiste şi un stil de viaţă sănătos. Nu este important să te menţii numai pentru fani, ci şi pentru tine, ca femeie, ca soţie, ca mamă”, declara Irina Loghin.