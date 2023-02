19 februarie - ziua în care s-a născut Constantin Brâncuşi, supranumit „Titanul” sau „părintele sculpturii moderne”

Pe 19 februarie 1876 se năștea „părintele sculpturii moderne”, Constantin Brâncuşi. Doi ani mai târziu, în aceeași zi, se încheia Tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano, iar în 1939 venea pe lume interpreta de muzică populară Irina Loghin.

19 februarie 1473 - s-a născut savantul şi astronomul Nicolaus Copernic

De peste cinci secole știm că Pământul se învârte pe orbită în jurul Soarelui. Înainte însă, acest lucru era considerat o inepție. Nicolaus Copernic este cel care, în Renaştere, certifică teoria heliocentrică şi poziţionează Terra acolo unde este în raport cu Soarele.



Fondatorul astronomiei moderne și inițiatorul primei revoluții științifice s-a născut în urmă cu 550 de ani, în oraşul Toruń (astăzi în Polonia). Principala lui realizare, pentru care a fost şi memorat de istorie, dar a fost şi persecutat de Biserică, este dezvoltarea teoriei heliocentrice. S-a dovedit că nu a fost în totalitate adevărată, au demonstrat acest lucru viitorii cercetători, dar el a avut marea calitate că a contrazis ideea falsă a poziţionării Pământului în centrul Universului (şi sistemului solar) şi a făcut acest lucru prin demonstraţii matematice.

Teoria lui Copernic a pus Pământul pe acelaşi plan cu alte planete, astfel că, dintr-o dată, nu mai era chiar tărâmul ales de Dumnezeu. Clerul a cerut condamnarea lui Copernic, iar scrierile sale au fost interzise de Biserica Catolică. A murit pe 24 mai 1543.

19 februarie, Ziua Brâncuşi: în 1876 s-a născut sculptorul Constantin Brâncuşi

Genialul sculptor recunoscut de întreaga planetă, pe care unii îl numesc „Titanul”, alţii „părintele sculpturii moderne”, și ale cărui opere se vând cu zeci de milioane de euro, s-a născut, a crescut şi a plecat din Gorj, din satul Hobiţa, aflat la doar 25 de kilometri distanţă de Târgu Jiu. Mama sa, o femeie simplă de la ţară şi-a dorit enorm ca fiul său să se facă preot şi să aibă o familie mare, dar destinul său a fost altul.

Importantă personalitate a artei moderne, membru titular post-mortem al Academiei Române, Constantin Brâncuşi a oglindit în operele sale iubirea. Iubirea pentru frumos, pentru viaţă, pentru femeie, iar prin celebra sa sculptură Coloana Infinitului, Brâncuşi a creat o punte cu Raiul.

S-a stins din viaţă la data de 16 martie 1957 la Paris. Cu puţin timp înainte, Brâncuşi, care era slăbit din cauza suferinţei, l-a chemat la el pe arhiepiscopul Teofil, preot la biserica ortodoxă, pentru a se spovedi şi împărtăşi, după care îi mărturiseşte:



„Mor cu inima tristă pentru că nu mă pot întoarce în ţara mea”. La 16 martie 1957, la ora două dimineaţa, Constantin Brâncuşi s-a stins din viaţă, iar trei zile mai târziu a fost înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris.

Pe 19 februarie 2023 se împlinesc 147 de ani de la naşterea sa.

19 februarie 1878 - Tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano

Tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano (Yeşilköy), încheiat în urmă cu exact 145 de ani, a pus capăt Războiului ruso-româno-turc (1877-1878). Prin acest document Poarta recunoştea independenţa României, alături de cea a Serbiei şi Muntenegrului, şi autonomia Bulgariei. Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor erau totodată cedate de către Imperiul Otoman Rusiei, care-şi rezerva dreptul de a le schimba „cu partea Basarabiei detaşată la 1856”, aparţinând României, scrie Agerpres. România, Serbia şi Muntenegru nu au fost admise la negocierea şi semnarea tratatului.

19 februarie 1878 - Thomas Alva Edison a obţinut patentarea fonografului său

Important inventator și om de afaceri american al sfârșitului de secol XIX și început de secol XX, Thomas Alva Edison (1847-1931), supranumit „Magicianul din Menlo Park”, a fost cel mai prolific inventator al timpului său.



Autodidactul temerar a reușit să aplice practic peste 1000 de descoperiri științifice (1093 brevete). A realizat invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al cinematografiei - kinetoscopul și al înregistrării mecanice a sunetului (fonograful). Patentarea fonografului său a fost făcută exact acum 145 de ani, pe 19 februarie 1878.

19 februarie 1882 - a murit Ion Roată

Țăranul de legendă al Unirii, persecutat de autorităţi şi hulit de boieri, Ion Roată a jucat un rol important în înfăptuirea Unirii sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, fiind ales deputat în divanul Ad-hoc al Moldovei. Inspirat de povestea lui, Ion Creangă l-a făcut personaj de poveste („Moş Ion Roată şi Unirea”, „Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”), iar Mihai Eminescu l-a numit cel cu „ghîdilici la limbă”, referindu-se la faptul că acesta „spunea omului verde în ochi, fie cine-a fi, când îl scormonea cineva la inimă”.

„La 26 octombrie 1857, alegătorii din Focşani trimit în Divanul Ad-hoc de la Iaşi doi delegaţi din partea orăşenilor, iar ca deputat al ţăranilor pontaşi pe Ion Roată. La 6 ianuarie 1858, Ion Roată trimite unui prieten o scrisoare prin care îl înştiinţa despre dezbaterile din Divanul Ad-hoc, în care scria că 'într-o lună sau două o să cadă boierescul', şi 'omul o să fie domnitor în casa lui'. Descoperind scrisoarea, poliţia îl arestează la Iaşi şi îl trimite sub escortă la starostie”., se arată în „Monografia comunei Câmpuri”.

Abia pe 17 februarie, clăcașul din Vrancea este eliberat pe încrederea localnicilor din Câmpuri, cărora li se cerea să garanteze că „numitu nu se va mai abate la urmări stricătoare liniştii”.

„Se cerea, de asemenea, să fie sub supraveghere poliţienească şi, dacă mai face agitaţie contra ordinii de stat, să fie arestat. La 1859, după unirea din 24 ianuarie, Moş Ion Roată a fost chemat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în noaptea de 5 spre 6 februarie, în casele lui Ştefan Dăscălescu din Focşani, pentru a se sfătui cu acesta în privinţa răzeşilor. (...) După Războiul de Independenţă, Moş Ion Roată este decorat cu 'Steaua României'. Până la sfârşitul vieţii trăieşte însă în sărăcie", se arată în „Monografia comunei Câmpuri”.

A murit pe 18 februarie 1882.

19 februarie 1936 - s-a născut poetul, dramaturgul, prozatorul şi eseistul Marin Sorescu

Ful lui Ștefan Sorescu și al Nicoliței, țărani din Bulzești Dolj, Marin Sorescu a debutat în lumea literară la vârsta de 28 de ani, cu volumul de parodii „Singur printre poeți”. De-a lungul vieții sale (a murit în 1996) mai publică alte 23 de volume, devenind o figură marcantă a poeziei românești contemporane.

Printre cele mai cunoscute volume ale sale se numără „Tușiți” (1970), „Suflete, bun la toate” (1972), precum și ciclul de 4 volume intitulat „La lilieci” (1975, 1977, 1980, 1988). S-a remarcat și în pictură, cu numeroase expoziții în țară și în străinătate.



După Revoluția română din 1989, a ocupat funcția de Ministru al Culturii în cadrul cabinetului Nicolae Văcăroiu (25 noiembrie 1993 - 5 mai 1995), fără să se fi înscris într-un partid politic. Anterior, în perioada 1978-1990, Marin Sorescu fusese redactor-șef la revista craioveană Ramuri, de unde a fost forțat să plece în 1992, în urma unei scrisori semnate de mai mulți redactori ai revistei.

19 februarie 1939 - S-a născut interpreta de muzică populară Irina Loghin

Irina Loghin, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din Românnia împlinește 84 de ani, vârstă la care se mândreşte cu felul în care arată şi cu genele bune care nu lasă anii să-și pună prea mult amprenta.

Considerată dintotdeauna una dintre cele mai frumoase artiste ale scenei româneşti, un etalon de eleganţă şi bun gust, Irina Loghin a fost remarcată de mică.

Întrebată în emisiunea „Reţeaua de idoli” când a ştiut că este altfel decât restul familiei, Irina Loghin a mărturisit:

„Din clasele primare. Eram născuţi la interval de 2 ani. Nu aveam toţi încălţăminte, aveam galoşi cu ciorapi de lână pe care îi croşetam de la acea vârstă fragedă. Aşteptam să vină surorile mele de la şcoală să îmi dea încălţămintea. A fost greu, dar atunci credeam că este foarte normal. Am început să cânt la şcoală... ştiam de la tata. Învăţătoarea şi-a dat seama şi am devenit solista clasei şi dirijam şi alte clase mai mici. După ce am terminat liceul, am lucrat la un laborator, într-o fabrică de sticlă, apoi am fost la Şcoala Populară de Artă. La fabrica de sticlă, la 20 de ani, aveam echipă de dansuri şi am mers în turneu în Bulgaria. Instructoarea de dansuri era soacra lui Besoiu. Între timp am aflat că se dă consurs la ansamblul Ciocârlia, din Bucureşti”.

19 februarie 1951 - s-a născut actriţa Maria Ploae

Maria Ploae și-a petrecut copilăria în satul Dealu Perjului, unde ducea oile la păscut, dar destinul i s-a schimbat radical la vârsta de 12 ani, când a fost înfiată de o mătuşă.

A ajuns în Capitală. A absolvit Facultatea de Teatru şi şi-a făcut debutul încă din anii studenţiei. În cele aproape cinci decenii scursei de atunci, Maria Ploae a fost o prezenţă magnetică pe marele ecran, dar şi o strălucită actriţă de teatru.

În urmă cu trei ani a fost sărbătorită la cea de-a 19-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania, unde a fost distinsă cu Premiul de Excelenţă TIFF pentru întreaga carieră.

„Am intrat în clasa lui Octavian Cotescu şi a lui Ovidiu Schumacher. Cotescu era un profesor genial, avea o carismă extraordinară ca actor şi era foarte iubit şi popular. Iar ca profesor era foarte devotat studenţilor. Au fost o fericire cei patru ani, şi asta nu o spun doar eu, ci toţi colegii mei. Printre ei au fost Horaţiu Mălăele, Dan Condurache, Gheorghe Dănilă, Liviu Manoliu, Cătălina Popescu. Unii au reuşit să se afirme, alţii s-au pierdut, dar asta nu înseamnă că s-au pierdut cei mai puţin talentaţi. Uneori, să fii actor e o mare şansă şi o mare loterie”, povestea actrița Maria Ploae, într-un interviul pentru „Weekend Adevărul“.

19 februarie 1968 - A murit chimistul Eugen Angelescu

Chimistul Eugen Angelescu, membru titular al Academiei Române, s-a născut la Râmnicu Vâlcea, a studiat la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, apoi şi-a continuat pregătirea la Roma, unde şi-a susţinut teza dedoctorat în chimie (1924). Între anii 1958-1960 a fost prorector al Universităţii din Bucureşti. A fost fondator al şcolii române de chimie coloidală, urmărind şi variaţia proprietăţilor unor sisteme coloidale, în domeniul de trecere de la dispersia coloidală la cea moleculară, cu aplicaţii în industria săpunurilor şi detergenţilor.



Rezultatele cercetărilor sale le-a făcut cunoscute în numeroase cărţi şi articole, apărute în reviste de profil din ţară şi din străinătate, potrivit Agerpres.

19 februarie 1963 - s-a născut artistul Seal

Seal (Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel), cântăreţ şi compozitor englez, este cunoscut mai ales pentru albumele Seal (1991), (1994), (2003).

Seal împlinește anul acesta 60 de ani.

19 februarie 1963 - s-a născut actriţa Jessica Tuck

Tot 60 de ani împlinește pe 19 februarie 2023 și actriţa Jessica Tuck, cunoscută pentru rolurile din „Judging Amy” (1999) şi „True Blood” (2008).

19 februarie 1982 - s-a născut înotătoarea Camelia Potec

Camelia Potec s-a apucat de înot la vârstă de nouă ani. În decursul celor 20 de ani de activitate sportivă a cucerit peste 200 titluri naționale și a realizat multiple recorduri.

În octombrie 2013 a devenit președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), fiind cel mai tânăr președinte de federație din România, iar în 2016 a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

19 februarie 1990 - Înfiinţarea Uniunii Teatrale din România (UNITER)

Înfiinţarea Uniunii Teatrale din România (UNITER), a avut loc tot pe 19 februarie, în 1990, după desființarea Asociației Oamenilor de Artă din Instituțiile Teatrale și Muzicale.

UNITER este o organizație profesională, apolitică, neguvernamentală și nonprofit, constituită prin asocierea liberă a creatorilor din domeniul teatrului din România.

19 februarie 2013 - Patinatorul român Emil Imre a câştigat medalia de aur la short track

Exact în urmă cu zece ani, patinatorul român Emil Imre a câştigat medalia de aur la short track, pe distanţa de 1.000 m, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) de la Poiana Braşov.