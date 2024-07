Dezvăluirile Anisiei Gafton despre cererea în căsătorie: „A avut emoții mari, se vedea pe el că tremura”

Anisia Gafton, câștigătoarea celui de-al doilea sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, a avut parte de o surpriză de proporții în timpul unei vacanțe în Grecia. Iubitul ei, Florin Serghei, și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie.

Vedeta a vorbit despre momentul emoționant și a declarat că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie în vacanță.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva.

Când am căutat la umerașe, el a zis: «Nu mai căuta la umerașe!». Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. «Dar nu mai lua umerașe de la mine!». Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic”, a mărturisit ea pentru ciao.ro.

„Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a mai adăugat Anisia Gafton.

Cine este Anisia Gafton

Anisia Gafton nu este doar câștigătoarea celui de-al doilea sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, ci și protagonista mai multor proiecte de succes.

În anul 2016, vedeta a câștigat premiul de originalitate la „Românii au Talent”. în valoare de 10.000 de euro. De asemenea, a participat și la emisiunea concurs „Ferma vedetelor”, de la Pro TV, dar și la „iUmor” ; „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1.

Cât despre presupusul premiul de 128 de mii de euro de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, pe marginea căruia s-au făcut multe speculații, amintim că Anisia Gafton a mărturisit:

„S-a vehiculat despre acel premiu care nu există. Acea sumă de 128.000 de euro care a fost anunțată prin ziare nu este adevărată. Nu știu cine a zis suma aceea, dar este colosal de mare. Nu există suma respectivă”.