Dezvăluiri cutremurătoare. Ce spune Celine Dion despre boala rară de care suferă - de la coaste rupte, la senzația de sufocare VIDEO

Când toată lumea spera la o minune, după ce a fost văzută la decernarea Premiilor Grammy 2024, Celine Dion a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre boala incurabilă de care suferă și cât are de suferit din cauza acesteia.

Câștigătoare a cinci premii Grammy, una dintre cele mai iubite vedete internaționale, Celine Dion, în vârstă de 55 de ani, a fost diagnosticată în anul 2022 cu sindromul persoanei rigide. Acesta a și fost motivul pentru care și-a anulat încă de anul trecut toate cele peste 40 de concerte de muzică live pe care le avea în Europa până la finele primăverii ale acestui an.

În primul ei interviu TV, pe care l-a dat de la aflarea diagnosticului dureros, pentru Hoda Kotb la NBC News, Dion a povestit cât de mult a afectat-o boala - de la spasmele musculare atât de puternice încât i-au fracturat coastele, până la senzația de sugrumare.

Versiunea completă a interviului acordat NBC va fi difuzată pe 11 iunie 2024.

Din cauza spasmelor musculare i s-au fracturat coastele

„Am avut și coastele rupte, la un moment dat...”, a recunoscut cântăreața canadiană, iar despre spasmele musculare din gât a menționat că le-a simțit de parcă „te-ar sugruma cineva, ca și cum ți-ar apăsa pe laringe”.

Și din păcate, nu au fost singurele simptome suferite. A vorbit despre crampele din zona abdominală, coloana vertebrală și chiar de la mâini: „Degetele rămân într-o poziție din care nu le mai poți debloca”.

Anterior, povestise că afecțiunea îi provoacă dificultăți și când merge și că nu îi permite să-și folosească, așa cum era obișnuită, corzile vocale pentru a cânta.

În luna aprilie a mai acordat un interviu, dar pentru Vogue France, ocazie cu care a povestit că urmează o terapie fizică și vocală de cinci ori pe săptămână. Și a vorbit și despre sentimentele de disperare care o cuprind deseori, dar a menționat și că încearcă să-și refacă drumul spre cariera de cântăreață.

„Visez să văd din nou Turnul Eiffel! Am doar două opțiuni... nimic nu mă va opri”

„La început mă întrebam mereu: de ce eu? Ce am făcut rău?... Dar viața nu îți dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut și, după cum văd, am doar două opțiuni: fie mă antrenez ca un sportiv și muncesc din greu, fie mă opresc și s-a terminat: stau acasă, îmi ascult melodiile, stau în fața oglinzii mele și cânt pentru mine! Am ales să lucrez cu tot sufletul și trupul, cu ajutorul unei echipe medicale. Vreau să fiu cât mai bine cu putință. Visez să văd din nou Turnul Eiffel! … Am această putere în mine! Știu că nimic nu mă va opri!”, a mai mărturisit cântăreața canadiană.

Luna aceasta pe 25 iunie 2024, Prime Video va difuza un lungmetraj documentar despre boala ei: „I Am: Celine Dion”, regizat de Irene Taylor care a fost nominalizată la Oscar pentru filmul ei din 2009 „The Final Inch”.