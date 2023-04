Dezamăgirea lui Gheorghe Zamfir, „regele naiului“: „M-au terfelit, după care m-au părăsit și m-au uitat“ VIDEO

Gheorghe Zamfir, cel mai important interpret la nai din toate timpurile, a fost atras în politică, perioadă care i-a lăsat un gust amar.

Născut pe 6 aprilie 1941, la Găeşti, județul Dâmboviţa, marele muzician român, Gheorghe Zamfir, împlineşte venerabila vârstă de 82 de ani.

„Astăzi sunt 28, văzuți din altă perspectivă, cu înțelepciune, cu mulțumire și reverență, pentru tot ce am primit de la El, de la bunul Dumnezeu, de-a lungul vieții. Sperăm să mai îngăduie un sunet divin, o tușă de culoare, o literă pe-o foaie... Mulțumesc mult că-mi sunteți mereu oglindă de frumos și bine, dragii mei! Îmbrățișări! – Gheorghe #Zamfir #aniversare“, scrie marele artist pe Facebook.

Interpret, compozitor și muzicolog, supranumit „regele naiului”, Zamfir are o carieră absolut fabuloasă, de peste 60 de ani, care înseamnă peste 300 de lucrări compuse, trecând prin toate stilurile – folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic şi un repertoriu interpretativ care acoperă perioadele barocă, clasică şi contemporană, conform RADOR.

În anul 1982, după o carieră muzicală de succes, în plin comunism, are cutezanţa să dedice un concert lui Dumnezeu, o „greşeală” care avea să determine autorităţile comuniste să îl supună la presiuni, artistul fiind nevoit să plece în exil la Paris.

După Revoluţia din 1989 se restabileşte în România şi traversează o perioadă de mari probleme financiare din cauza datoriilor acumulate faţă de fiscul francez, care îi confiscă proprietăţile din Franţa. Însă artistul îşi continuă seria de concerte şi turnee în Franţa, Elveţia şi, mai ales, Turcia, unde este declarat cel mai popular compozitor şi artist al secolului al XX-lea.

Iubirile lui Gheorghe Zamfir

În anul 1994 s-a căsătorit cu Marie Noëlle, de care a divorțat în 2010, după o serie de acuzaţii şi scandaluri de presă şi prin tribunalele din Franţa şi România. „Ea, înainte de mariaj, mi-a zis că se sinucide dacă nu o iau de nevastă, că eu sunt omul vieţii ei. Ca un bun creştin, nu am lăsat-o să-şi ia viaţa. Mi-a căzut la picioare. Am luat-o cu tot cu cei doi copii ai ei, chiar dacă nu am iubit-o. Am ţinut la ea, dar nu am iubit-o cu adevărat", a dezvăluit Gheorghe Zamfir.

A doua soție este Nicoleta Beca, cântăreață de muzică populară. Cei doi s-au cunoscut în 2008, în timpul unei emisiuni de televiziune și s-au căsătorit în 2015. Compozitorul mărturisea că este un înger și că fără ea nu crede că ar fi ajuns la vârsta pe care o are.

Membru al PRM

Gheorghe Zamfir a cochetat şi cu politica, fiind la un moment dat membru al Partidului România Mare, dar după ce Revista România Mare, a preşedintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor, îi atribuie afirmaţii antisemite, artistul este obligat să plece din partid, ba mai mult, în anul 2002, nu i se permite să concerteze în Israel, fiind oprit la aeroport şi obligat să se reîntoarcă în ţară. Ulterior, într-o conferinţă de presă, Gheorghe Zamfir a afirmat că afirmaţiile antisemite nu îi aparţin şi că el nu este antisemit.

Un an mai târziu, în luna august, Gheorghe Zamfir a revenit în Israel, a vizitat memorialul Yad Vashem și a plantat un pom în memoria victimelor Holocaustului.

Despre episodul PRM artistul a afirmat: „Am fost atras în curse politice de oameni care s-au folosit de mitul și de numele meu. M-au terfelit, după care m-au părăsit și m-au uitat. Sunt foarte trist și dezamăgit de tot ceea ce mi s-a întâmplat.”

În anul 2008 a candidat din partea Partidului Verde Ecologist la alegerile parlamentare, pentru un mandat în Senatul României.