Decizia lui Kamara după eliminarea de la „Survivor România“: „M-am lămurit, să fie sănătos!“ Despre cine e vorba

După eliminarea din competiția "Survivor România", solistul trupei Alb Negru, nu are niciun regret. Este bucuros că a reușit să se adapteze oricăror condiții, a mărturisit că a fost o experiență inedită, însă este hotărât în privința unui singur lucru.

Într-un interviu pentru click.ro, artistul a recunoscut că cel mai greu i-a fost interacțiunea cu anumiți oameni din concurs, nicidecum probele competiției, lipsa somnului ori a alimentelor.

"Cel mai greu mi-a fost cu anumiți oameni. Care își jucau rolurile. Iar eu, care nu venisem să joc acolo un rol, am avut ceva dificultăți cu anumite personaje. Cum a fost Doc, căruia i-a plăcut foarte mult personajul lui, sau Ionuț Iftimoaie, care a jucat rolul de maestru păpușar din spate, care a manipulat mult și bine. Cu ei am avut de furcă", a povestit solistul Alb Negru.

În aceste condiții, Kamara a luat o decizie radicală. Nu va păstra legătura sub nicio formă cu Ionuț Iftimoaie, despre care spune că nu se poate trăi.

"Pe Ionut l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nici o părere de rău în acest sens, nu am nici o ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață", a spus Kamara.

A sperat că va câștiga marele premiu

Deși spera să câștige marele premiu de 100.000 de euro pentru fiul său bolnav, Kamara a părăsit concursul de la Pro TV, pe 12 aprilie.

În urma voturilor telespectatorilor, Kamara a părăsit competiția. „Nu am reușit să-mi îndeplinesc misiunea de tată, dar cred că am reușit s-o îndeplinesc pe cea de bărbat. Dar cred că, orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu“, a spus Kamara.

Acesta a intrat în competiție în speranța că va câștiga marele premiu în valoare de 100.000 de euro pentru fiul său, Leon, care are mari probleme de sănătate. Kamara și-a luat la revedere cu mari emoții de la toți colegii săi și a părăsit „Survivor România“ în aplauzele acestora.