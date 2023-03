Ionuț Iftimoaie, anunț surprinzător la „Survivor România“. Ce le-a transmis fanilor

Șapte concurenți din ambele echipe se află în pericol de a fi eliminați din competiție, iar fostul kickboxer se numără printre ei.

Ediția de marți seara a reality show-ului de la Pro TV a adus echipele față în față de două ori: pentru un joc de recompensă și pentru un joc de imunitate. Prima probă a fost câștigată de Faimoși, iar recompensa a constat într-o vizită la Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane.

Deși cu o zi în urmă câștigaseră jocul de imunitate fără Alin Chirilă, ținut captiv de Faimoși, și chiar au crezut că lipsa acestuia a îmbunătățit atât starea de spirit cât și performanțele tribului, lucrurile s-au schimbat ieri, pentru Războinici.

Fără aportul lui Chirilă, unul dintre cei mai buni concurenți pe trasee, ei au pierdut și jocul de imunitate, astfel că au fost nevoiți să facă propuneri în Consiliul de nominalizare. Astfel, nominalizarea de grup a fost Lucianna, iar câștigătorii colanelor de imunitate individuală, Dan Rusu și Alexandra Porkolab, au nominalizat pe Robert Moscalu, respectiv pe Andrei Krișan.

La prima ediție a săptămânii, din tribul Faimoșilor, care au pierdut primul joc de imunitate, au fost nominalizați pentru eliminare Ada și Kamara (egalitate de voturi la nominalizarea comună), Ionuț Iftimoaie și Mihai Zmărăndescu. Astfel, șapte concurenți din ambele tabere sunt în pericol de a părăsi competiția „Survivor România“.

Cu toate acestea, la pledoaria pentru public, Ionuț Iftimoaie a avut un discurs prin care le-a transmis fanilor săi să voteze pentru Kamara, făcând referire la situația dramatică a artistului, care are nevoie de marele premiu (100.000 de euro) pentru pentru a putea rezolva problemele de sănătate ale fiului său.

„Jocul a devenit tot mai palpitant, pentru că rămânem din ce în ce mai puțini. Am trecut de jumătatea concursului, a început numărătoarea inversă. Eu am făcut partea mea, îi rog pe cei de acasă să facă partea lor, să voteze cu sufletul. Încă o dată întăresc rugămintea mea: dacă oamenii oscilează între Ionuț Iftimoaie și Kamara, îi rog să direcționeze votul meu către Kamara, astfel încât el să se salveze, pentru că are o bătălie mai mare de dus“, a spus Ionuț Iftimoaie.