Kamara, eliminat de la „Survivor România“. „Nu am reușit să-mi îndeplinesc misiunea de tată“ VIDEO

Deși spera să câștige marele premiu de 100.000 de euro pentru fiul său bolnav, Kamara a părăsit concursul de la Pro TV.

Dan Ursa și Kamara, cei doi nominalizați pentru eliminare, au așteptat cu emoții rezultatul votului publicului. Kamara a fost nominalizarea colectivă a tribului Taino, iar Dan Ursa a fost nominalizat de Alin Chirilă. Acest lucru i-a deranjat vizibil pe foștii săi colegi din tribul Războinicilor, iar discuția de după Consiliul de nominalizare s-a transformat rapid în ceartă.

Cel mai vocal a fost Robert Moscalu, care l-a numit pe Alin „trădător“ și „mincinos“ și l-a acuzat că nu a respectat promisiunea pe care foștii Războinici au făcut-o, aceea de a nu se vota între ei. „Ai mințit, Alin. Trei luni ai fost omul ăla bun, omul ăla de casă, cu caracterul ăla frumos și, după ce s-a făcut Unificarea, gata, Iuda. Iuda e pistol cu apă pe lângă tine! Îl jignesc pe Iuda dacă îl compar cu tine“, a spus Robert.

Părerea lui a fost împărțită și de alți foști Războinici. „Aladin cu preșul lui e mic copil față de cum ne-a dus pe noi Alin cu preșul. Ne-a făcut grămadă“, a comentat și Alexandra Porkolab.

„Noi, ca foști Războinici, am promis ceva: nu votăm Războinici, Uite că Alin s-a dovedit a fi Iuda. A fost josnic ce a făcut. Ne-a trădat ca echipă“, a mai spus Robert Moscalu.

În urma voturilor telespectatorilor, Kamara a părăsit competiția. „Nu am reușit să-mi îndeplinesc misiunea de tată, dar cred că am reușit s-o îndeplinesc pe cea de bărbat. Dar cred că, orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu“, a spus Kamara.

Acesta a intrat în competiție în speranța că va câștiga marele premiu în valoare de 100.000 de euro pentru fiul său, Leon, care are mari probleme de sănătate. Kamara și-a luat la revedere cu mari emoții de la toți colegii săi și a părăsit „Survivor România“ în aplauzele acestora.