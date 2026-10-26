David Beckham, apariție incendiară la 51 de ani. Cum s-a fotografiat pe balconul unui apartament din New York
David Beckham continuă să atragă atenția și la 51 de ani. Fostul fotbalist a publicat o fotografie în care apare fără tricou, cu fizicul bine lucrat la vedere, în timp ce își savura cafeaua de dimineață pe balconul apartamentului său din New York.
Aflați în metropola americană pentru un eveniment important din cariera Victoriei Beckham, David s-a bucurat de priveliștea impresionantă asupra orașului. În selfie-ul publicat duminică, acesta și-a etalat și colecția impresionantă de tatuaje, care numără peste 60 de desene.
David Beckham, selfie fără tricou pe balcon, cu vedere spre New York
Fostul căpitan al naționalei Angliei și-a început ziua într-o manieră relaxată, cu o cafea și o priveliște asupra clădirilor din New York. În fotografia publicată pe rețelele sociale, David Beckham apare fără tricou, punându-și în evidență musculatura și tatuajele.
Mesajul care a însoțit imaginea a fost simplu: „Morning NYC... Coffee time” („Bună dimineața, New York... E timpul pentru cafea”).
David Beckham se află în oraș pentru a o susține pe soția sa, Victoria, care a lansat o a doua colaborare cu brandul GAP. Cei doi își împart timpul între proiectele profesionale și momentele petrecute alături de familie.
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