David Beckham, apariție incendiară la 51 de ani. Cum s-a fotografiat pe balconul unui apartament din New York

David Beckham continuă să atragă atenția și la 51 de ani. Fostul fotbalist a publicat o fotografie în care apare fără tricou, cu fizicul bine lucrat la vedere, în timp ce își savura cafeaua de dimineață pe balconul apartamentului său din New York.

David Beckham Foto: Instagram

Aflați în metropola americană pentru un eveniment important din cariera Victoriei Beckham, David s-a bucurat de priveliștea impresionantă asupra orașului. În selfie-ul publicat duminică, acesta și-a etalat și colecția impresionantă de tatuaje, care numără peste 60 de desene.

David Beckham, selfie fără tricou pe balcon, cu vedere spre New York

Fostul căpitan al naționalei Angliei și-a început ziua într-o manieră relaxată, cu o cafea și o priveliște asupra clădirilor din New York. În fotografia publicată pe rețelele sociale, David Beckham apare fără tricou, punându-și în evidență musculatura și tatuajele.

Mesajul care a însoțit imaginea a fost simplu: „Morning NYC... Coffee time” („Bună dimineața, New York... E timpul pentru cafea”).

David Beckham se află în oraș pentru a o susține pe soția sa, Victoria, care a lansat o a doua colaborare cu brandul GAP. Cei doi își împart timpul între proiectele profesionale și momentele petrecute alături de familie.

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