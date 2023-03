Cum și-a traumatizat Diana Ross propria fiică. Era o mamă model, Michael Jackson îi încredințase copiii

Legendara cântăreață Diana Ross este o mamă atât de bună, încât până și Michael Jackson îi încredințase propriii copii în testamentul său. O singură scăpare a avut - a omis să-i spună primului ei odor cine era tatăl ei adevărat...

Diana Ross (78) și-a crescut copiii old school, fără să apeleze la bone, bodyguarzi și menajere. Ea-și făcea singură cumpărăturile la supermarket, îi trezea pe copii dimineața ca să meargă la școală, mânca cu ei cina în fiecare seară, își înregistra hiturile doar atunci când cei mici dormeau și nu pleca niciodată prin turnee mai mult de o săptămână, tocmai pentru a nu rata nimic din copilăria lor.

Nici măcar când se pregătea să urce pe scenă sau să intre într-o ședință importantă, nu-și expedia niciodată copiii cu replici de genul „Nu acum, n-am timp!”. Mămoasă cum era, l-a luat sub aripa ei protectoare până și pe Regele Pop, pe care-l vedea cum își rata copilăria muncind de zor în showbiz.

Îl ducea pe Michael Jackson la muzee, în pauzele lui profesionale.

L-a învățat să deseneze pe MJ când era mic

Mai mult, l-a luat într-o croazieră cu copiii ei după ce acesta devenise un megastar post-Thriller și i-a oferit un acoperiș deasupra capului când de-abia se mutase în California. Nici nu-i de mirare că MJ o trecuse în testamentul lui ca tutore legal al copiilor lui! Și-atunci cum de asemenea înger i-a putut cauza propriului copil suferință, ascunzând identitatea tatălui său biologic?!

În mod normal, primul copil al unui superstar poartă pe umeri aproape întreaga povară a notorietății părintelui său. Însă nu succesul răsunător al Dianei Ross a deranjat-o pe Rhonda (51), ci faptul că a fost mințită de mama ei toată copilăria sa.

Rhonda a fost crescută, împreună cu cei patru frați ai săi, de câștigătoarea a 12 premii Grammy și de primul soț al acesteia, directorul muzical Robert Ellis Silberstein (77). Și abia la adolescență a aflat că „unchiul B.B” era, de fapt, tatăl ei biologic, nu Robert. „B.B” era omniprezent în viața Dianei Ross și-a copiilor ei și explicația e cât se poate de logică, având în vedere paternitatea lui. Ross și Berry Gordy, adică „unchiul” nelipsit din viața lor și proprietarul celebrei case de discuri Motown Records, au fost iubiți între 1965 și 1971. Întâmplarea a făcut ca, tocmai când deciseseră să rămână doar simpli prieteni și nimic mai mult, Diana Ross să rămână însărcinată cu Rhonda, primul ei copil.

După numai două luni de la despărțirea de Berry, vedeta de culoare era deja măritată cu directorul muzical Robert Ellis Silberstein. Cei doi bărbați, fostul iubit și primul ei soț, cunoșteau paternitatea copilului, dar au tăcut mâlc până când Diana și-a luat inima în dinți și i-a spus copilei adevărul.

La 12 ani, Rhonda începuse să sesizeze diferențele fizice dintre ea și restul membrilor familiei

„Am început s-o întreb pe mama de ce nu mă mai înalț, pentru că Bob, care m-a crescut, are peste 1,80m, pe când Berry are doar 1,70m”, a dezvăluit primul copil al legendarei artiste în interviul acordat celor de la FuseTV. După ce-a tot insistat cu întrebările legate de aspectul ei, Diana a luat-o deoparte, la 13 ani, și i-a dezvăluit identitatea tatălui ei.

„Eu semănam cu Gordy, iar surorile mele arătau ca tatăl lor, un evreu american de peste 1,80m!”, a dezvăluit ea ulterior în New York Post. „Silberstein știa că nu eram a lui când mama era gravidă cu mine”, a pus ea apoi punctul pe i. Însă, cum spuneam, toată lumea i-a ținut isonul Dianei. Cei doi tați n-au suflat o vorbă, iar întreaga revelație a venit ca o mare ușurare pentru adolescenta nedumerită.

Ce-i drept, situația devenise de-a dreptul ridicolă

Pe lângă faptul că observa și ea cu ochiul liber diferențele fizice dintre ea și frații Ross, fanii Dianei Ross o opreau pe stradă pe Rhonda ca să-i trântească realitatea în față: „Noi suntem convinși că ești fiica lui Berry Gordy – semeni leit cu el!”. Brusc, „unchiul B.B.” era privit într-o cu totul altă lumină. „La câteva zile după ce aflasem cine era tatăl meu, m-am dus la Berry și am început o nouă relație cu el. Mi-a vorbit despre el dintr-o altă perspectivă.

Am găsit amândoi o metodă ca să funcționeze relația noastră...”, a declarat împăciuitoare cântăreața de blues și jazz. În 2019, Rhonda a vorbit, în podcastul Upfront, despre cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de la mama ei și Berry – încrederea în sine și cum să obții ceea ce îți dorești. Primul copil al liderului vocal din trupa The Supremes a apreciat întotdeauna că părinții ei n-au lăsat niciodată trecutul să le afecteze prezentul. Simplul fapt că cei doi foști iubiți au păstrat legătura în toate aceste decenii i-a facilitat Rhondei apropierea de tatăl ei biologic.

Dar era cât pe ce să nu se întâmple asta. Cel care a produs hituri memorabile cu artiști precum Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Jackson 5 și Diana Ross a devenit cel mai de succes om de culoare din muzică după ce lansase Motown Records în anii ’50. Și afacerea lui fabuloasă ar fi continuat să prospere dacă n-ar fi fost atracția sa fatală pentru Ross, pe care voia s-o transforme în cea mai mare creație a sa. Însă obsesia lui pentru Diana l-a costat casa de discuri și l-a adus în pragul falimentului. Concentrat exclusiv pe diva pe care o considera „cea mai mare iubire a vieții mele și cea mai mare obsesie”, B.B. s-a reprofilat. A lăsat baltă muzica și s-a apucat de producție TV doar pentru a o ajuta pe Ross să devină actriță și să câștige Oscarul.

Diana Ross n-a primit mult râvnita statuetă de aur și, mai mult, cei doi foști amorezi s-au certat zdravăn pe platoul de filmare de la Mahogany, ceea ce le-a distrus și fărâma de relație pe care o mai aveau. Cea profesională, pentru că cea amoroasă era demult încheiată. Într-un final, părinții biologici ai Rhondei s-au împăcat, oferindu-i astfel șansa fiicei lor de a-și consolida relația cu tatăl ei biologic. În prezent, primul copil al Dianei le spune „tată” atât lui Berry, cât și lui Robert și și-a îndemnat copilul, pe Reif, să petreacă timp cu ambii lui bunici. Ea declară sus și tare că nu poartă ranchiună, ci îl consideră pe producătorul muzical de 93 de ani o „comoară națională”, cineva care a reușit „să schimbe lumea”. Întocmai ca mama ei. Și cu așa părinți, cum să-ți irosești viața cu regrete și resentimente, nu?

